Mit adott nekünk Georg Spöttle?

Kevés olyan szakember van Magyarországon, aki a terrorizmushoz, a migrációhoz, a muszlim valláshoz és a rezsicsökkentéshez is ért, de a közmédia egyik kedvenc biztonságpolitikai szakértője, Georg Spöttle ilyen. Ezért is érdemes odafigyelni a gondolataira.

Georg Spöttle nemrég fejezte be országjárását. A közmédiában rendszeresen megszólaló biztonsági szakértő fideszes politikusok meghívására tartott fórumokat vidéki településeken. Ezeken az eseményeken olyan fontos témák voltak terítéken, mint a migráció, a terrorizmus, a nemzeti konzultáció és a rezsicsökkentés.

A szakember jó szívvel gondol vissza ezekre a fórumokra. "Hat csodás este volt, igaz magyar emberekkel. Meg tudjuk és meg fogjuk védeni a hazát, mert a Nemzetnek ilyen erős gerince van, mint Ti. Kiállunk a kultúránk védelméért, a jövőnkért, gyermekeink és unokáink jövőjéért. Terror, rettegés és drogmaffiák nélküli Magyarországot akarunk. A parkjaink legyenek a szerelmes párok és, a kisgyermekes szülőké, de ne afrikai drog dealereké, mert ez a mi országunk" - írta búcsúzóul Facebook-oldalán. A közösségi médiában közzétett fotók szintén jó hangulatról árulkodnak, annak ellenére, hogy nincs okunk mosolyogni, ha belegondolunk, mennyi szörnyűség történik szerte a világban és milyen veszélyek leselkednek ránk.

Szomorú, de a nemzet jövője hidegen hagyja a fiatalokat, ahogy a külföldi dealerek is. Ezzel Spöttle a konditeremben nap mint nap szembesül. Egy alkalommal például egy fiatal lánnyal beszélgetett az edzőteremben, és megdöbbent azon, mennyire nem érdekli őt a politika. Aztán szépen lassan felnyitotta beszélgetőtársa szemét. "Az amúgy értelmes, kedves, diplomás lánynak kezdett derengeni a dolog. Főleg amikor mondtam, hogy érdemes elgondolkodnia, mint fiatal házasnak, a rezsiről vagy a migrációról, ha nem szeretné, hogy később gyermekeinek külföldi dealerek próbáljanak drogokat eladni, mint Berlinben, Oszlóban, Brüsszelben" - számolt be róla a biztonsági szakértő, rávilágítva a rezsi és a drogkereskedelem között húzódó összefüggésekre. Némi megnyugvást jelenthet számunkra a lány reakciója: "Na, attól mentsen meg az Isten".

A biztonsági szakértőt elkeseríti, hogy a fiatalokat ennyire hidegen hagyja a migráció és a rezsicsökkentés.

"A fórumokon is sajna azt látom, hogy inkább az 50+ generáció jön el. A húszas, harmincas korosztály nagyon passzív. Ez rossz, hiszen a jövő az övéké" - kesereg. Pedig Spöttle önzetlenül járja az országot, hogy a tudást átadja nekik. "Én is nekik, értük dolgozom, amikor munka után néha holt fáradtan robogok át a fél országon a polgári estekre" - magyarázta ugyanebben a posztban.

Persze nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal mit lát a családjában. Spöttle sem véletlenül lett szakértője ezeknek a témáknak, hiszen már gyerekként nyitott szemmel járt és magába szívta a tudást. "Nekem szerencsém volt, egy olyan családban nőttem fel, ahol napi téma volt a Közel-Kelet, a választások, terrorizmus,… Persze nem kell mindenütt ilyen mélységébe belemenni, de legalább a fontosabb témákról érintőlegesen beszélgetni a gyermekekkel, unokákkal" - írta a posztjában.

Sajnos a fiatalok a karcagi fórumról is távol maradtak, de kellemes meglepetés volt, hogy ennek ellenére teltház várta a szakértőt.

De nem érdemes túl borúsan tekinteni a jövőre, hiszen érik kellemes meglepetések is Spöttlét. Például amikor Romával találkozik. "Aminek nagyon-nagyon örültem, hogy sok dolgos, hazaszerető Roma is eljött a közeli településekről. Fontosnak tartják a párbeszédet rezsicsökkentés és migrációs ügyben" - osztotta meg pozitív élményét a kozármislenyi előadásáról.

Az előadásokon sikeres fideszes politikusok, igazi nagyágyúk is megjelentek. Ez egyfelől természetes, hiszen a kormánypárt politikusai szervezik ezeket a hiánypótló eseményeket, ugyanakkor hasznos is, hiszen így össze lehet kapcsolni a terrorizmust és a rezsicsökkentést, két olyan témát, amely szorosan kapcsolódik egymáshoz. Szombathelyen Hende Csaba honvédelmi miniszter és Puskás Tivadar polgármester társaságában adott elő a biztonsági szakértő. Kevés szakértő mondhatja el az országban, hogy ilyen tekintélyes emberek társaságában adhatja elő mondandóját.

Spöttle szeretettel emlékezett vissza az eseményre, ami a képek tanúsága szerint jó hangulatban telt. Természetesen a biztonsági szakértő itt sem felejtette el bemutatni azokat a fotókat, amelyek a német rendőrség razziáin készültek. Végre a szombathelyiek is beleláthattak, hogy az afrikai menekültek hogyan viselkednek, és az sem volt több titok, hogyan néznek ki a közparkok Berlinben és Bécsben. Megnyugtató, hogy nem Berlinben vagy Bécsben élünk, hanem a biztonságos Magyarországon.

De szerencsére a rezsicsökkentést nem bánthatja sem az EU, sem a terroristák . "A miniszter úr kitért a rezsicsökkentés védelmének fontosságáról, hiszen most két harmaddal kevesebb egy magyar család közüzemi díja, mint a többi uniós országban. 450 Hazafi jött el, hogy informálódjanak az aktuális politikáról és a Nemzeti Konzultáció fontosságáról" - írta a biztonsági szakértő az egyik fórumáról.

Nyugat-Európa tévúton jár. Spöttle sokszor bosszankodik amiatt, hogy a német politikai elit és a sajtó a halálába rohan. Amikor a német pénzügyminiszter azt fejtegette, hogy a németeknek lenne mit tanulnia a muszlim bevándorlóktól, a biztonsági szakértő visszafogottan ugyan, de kétkedésének adott hangot egy Facebook-posztban: "Az ég szerelmére tanulni tőlük??? Mit??? Arabul, vagy, hogy hogy kell bombákat összerakni, amelyekkel gyerekeket robbanthatunk fel koncerteken? Netán megtanulhatjuk mi a beilleszkedés? Alázatot? Hogyan kell szorgalmasan dolgozni? Vagy hogyan járjuk be a világot útlevél nélkül? Esetleg a szexuális zaklatások új formáit?"

De nem szabad általánosítani, nem minden migráns rossz. Erre a biztonsági szakértő is rámutatott, amikor a karcagi fórumon egy '56-os magyar menekülttel hozta össze a sors. "Elmesélte kalandos életét, hogy harcolt 56-ban, majd el kellett hagynia Magyarországot. Amerikában katona lett, 4 évet szolgált a hadseregben. kettőt az ejtőernyősöknél kettőt pedig a híres "Zöld sapkásoknál". Nem segélyt akart, nem követelőzött, hanem tett valami új hazájáért. Na ezért is ugrok bakot, amikor valaki az 56-os magyarokat a mostani migránsokkal emlegeti egy lapon..." - világított rá az égbekiáltó különbségre és arra, hogy az arabokkal ellentétben a magyarok képesek az integrációra. Tisztelete jeléül közös fotót is közzétett az egykori magyar menekülttel.

Spöttle egyébként nem csak a fórumokon, a köztévében és a Facebook-posztján osztja meg értékes gondolatait, néha hosszabb írásra, elemzésekre is rászánja magát. Egyik írásában kifejtette, hogy Soros Györgynél a nemzetállamok megbuktatása, Európa identitásának az eltörlése a cél, Magyarország határait pedig védeni kell a migránsoktól, mert ha kinyitjuk a kerítést, Németország és Ausztria azonnal határzárat teremt és itt rekednek a gazdasági bevándorlók és terroristák százezrei. A CEU-s tüntetésekre is biztonsági szakértői szemmel tekintett, nem csoda, ha lesújtó véleménye volt a fiatal tüntetőkről: "Elnéztem a mocskolódó, trágár szavakat felvonultató transzparenseket is: hát, ha ezek egy egyetemet vagy a felsőoktatást képviselik, akkor nagy a baj" - elemezte a helyzetet.

Irigylésreméltó, hogy egy ennyire elkeserítő helyzetben Spöttle mennyire higgadt tud maradni. Ez talán rendőri múltjának köszönhető, hiszen aki a rendvédelemben dolgozott valaha, annál nélkülözhetetlen az önuralom. Persze az is érthető, ha néha nála is kiakad a Caps Lock, legutóbb a manchesteri merénylet után. "JA MEG AMI ÉRDEKES, HOGY A NAGY EMBERBARÁT, LIBERÁLIS, TESIBŐL FELMENTETT AKTIVISTÁK ÉS HAVERJAIK NEM POSZTOLTAK EGYETLEN EGYÜTT ÉRZŐ SZÓT SEM A MANCHESTERI TERRORTÁMADÁS UTÁN. AKKOR IS CSAK A KORMÁNYT SZAPULTÁK.... GRATULÁLOK NEKIK, EMBERSÉGBŐL 1ES LEÜLHETNEK..." - világított rá a biztonsági szakértő a kettős mércére.

Nagyon veszélyes a világ és rengeteg az afrikai drogdíler, Spöttle pedig nap mint nap szembenéz ezekkel a problémákkal, ami nem lehet könnyű mentálisan sem. De azért az, hogy vidéki fórumain nyitott szívekre és nyitott fülekre talál és szép hölgyekkel találkozik, adhat némi reményt a Fidesznek.

(Borítókép: Szigetváry Zsolt/MTI)