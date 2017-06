Rohamtempóban jön az újabb nagy építkezés a Margitszigeten

Sem a Palatinus strand, sem a premontrei kolostor, de még a Sirály csónakház területe sincs „veszélyben” amiatt, hogy a Margitszigeten nemzeti teniszversenyközpont épül. A Magyar Nemzet a hétvégén számolt be róla, hogy egy frissen megjelent kormányrendelet tízmilliárd forint állami támogatást ad a régóta tervezett beruházásra. A Magyar Közlönyben leírták, mely helyrajzi számon találhatóak azok az ingatlanok, amelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában állnak, és amiket állami tulajdonba kell adni a beruházás megkezdéséhez. A megjelölt területek közül a 23 800/2-es a premontrei kolostor helyrajzi száma, a 23 800/4-es közvetlenül a Palatinus strand területét fedi – írta a Magyar Nemzet.

Amikor a Magyar Tenisz Szövetségnél érdeklődtünk, kiderült: valójában kizárólag a romos állapotú volt Dózsa-stadiont érinti a beruházás, de a szigeten annyira kaotikusak a helyrajzi számok, hogy az érintett ingatlan más területekkel közös helyrajzi számon fut, ez okozhatta a félreértést.

A volt Dózsa-stadiont egyébként már régóta fel akarták újíttatni. A Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Szűcs Lajos már tavaly nyáron arról beszélt, hogy az idei budapesti ATP-tenisztornát a felújított stadionban rendezik meg. „Rövid időn belül elkezdődik a margitszigeti, jelenleg romos Dózsa-sta­dion felújítása. A kormánydöntés megszületett az építkezésről, és a tavaszra átadják a modernné varázsolt létesítményt. Korábban kétezres volt a befogadóképessége, a jövő évtől három­ezres lesz, úgy kialakítva, hogy bővíthető legyen a lelátó" – nyilatkozta 2016 júliusában Szűcs a Magyar Hírlapnak.

Csakhogy idén tavasszal semmi nem lett kész, ezért az ATP-tornát sem tudták a felújított stadionban megrendezni, a szervezők kénytelenek voltak ideiglenes helyszínt találni a versenynek, ez lett a Nemzeti Edzés Központ. Igen ám, de a jövőre esedékes tornát már mindenképpen a margitszigeti teniszközpontban kell megrendezniük, ezért áprilisra már tényleg fel kell újítani a stadiont. Ez pedig azt jelenti, hogy heteken belül el kell kezdeni az építkezést.

A bezárt létesítmény 2007-ben került a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, előtte a Belügyminisztériumé volt. A Margitsziget 2013-as fejlesztési tervében a sziget szégyenfoltjaként említik a „nagyon elhanyagolt területet”, ahol régen magas színvonalú teniszoktatás folyt. „Egykor a magyar teniszsport kultikus fellegvára büszkesége volt. A nyolc pálya mellett egy centerpálya és többezres lelátó klubház szolgálta a sportolókat” – írták az ingatlan múltjáról.

Már ebben a fejlesztési tervben a hazai és nemzetközi utánpótlás nevelés céljait szolgáló teniszcentrumról írtak. „A helyszín adottságai kiválóak, hiszen a parkoló elérhető közelségben van, és a tömegközlekedés színvonala is megfelelő. A létesítmény a rekonstrukciót követően alkalmas a lakossági szabadidősport és a versenysport igények kielégítésére. A főváros egyik legszínvonalasabb szállodája, a Danubius Grand Hotel közelsége pedig garancia arra is, hogy a jövőben színvonalas nemzetközi Davis-kupa és ATP-versenyeket lehessen rendezni a jövőben" – olvasható a fejlesztési tervben.

Ugyanebben a fejlesztési tervben szerepel egy másik sportpálya, a Honvéd-tenisztelep is. Utóbbi területhez a nyolcvanas években kapcsolódott egy klubház és öltözőépület, ezeket is teniszezők használják. „Nem szabad engedni, hogy ez a terület elveszítse a sport funkcióját és parlagon heverjen. A HM kezelésében lévő honvédségi területen 8 db salakos jelenleg gazos, használaton kívüli teniszpálya található, melyek felújításra, környékük fejlesztésre indokolt" – olvasható a 2013-as fejlesztési tervben. Úgy tudjuk, a most induló beruházás a Honvéd-tenisztelepet ugyan nem érinti, de a jövőben ezt is fel fogják újítani.

A most újjáépülő volt Dózsa-stadionról 2009-ben írtunk helyszíni riportot, akkor botrányosan rossz állapotban volt az ingatlan. „Úgy tűnt, a lelátók bármelyik pillanatban a fejünkre eshetnek, próbáltunk nem alattuk járni. Néhol még megvannak a műanyag ülések, máshol már leszedték a rohadó deszkákat, de valahol még ott vannak az egykori sorok. A fű közül alig vehető ki, hogy ez egykor teniszsalak volt" – írtuk akkor.

Az összesen 1,2 hektáron elterülő, a lelátóval övezett centerpálya mellett még nyolc másik salakos pályát magában foglaló Dózsa-stadion 1952-ben nyitotta meg a kapuit. A máig utolsó jelentős esemény a 93-as, argentinok elleni Davis-kupa-meccs volt, amelyen a Noszály Sándor, Krocskó József, Nagy Viktor összetételű csapat (a tartalék épp Markovits László volt) 4:1-re nyert, és kiharcolta a világcsoportba jutást.

Az ingatlan azért rohadhatott így el, mert „kettős gazdája” volt. Az Újpesti Dózsa használta, de Belügyminisztériumhoz tartozott. Az egykori Újpesti Dózsa hiába vált le 1989-ben a belügyről, létesítményei a tárcánál maradtak. A BM fokozatosan megszabadult sportingatlanjaitól, a teniszstadion azonban a minisztériumnál maradt. A belügy ugyanakkor már nem akart költeni a margitszigeti pályára, az újpestiek pedig nem tudtak rá áldozni. A kilencvenes évek végén több befektető is jelentkezett és érdeklődött, volt, aki kis Wimbledont akart oda építtetni, de a terület akkori kezelőjén, a Belügyminisztériumon rendre elbuktak ezek a projektek. A teniszstadiont 2000-ig az Újpesti TE használta, aztán bezárták.

Idén szeptember közepén az oroszokkal játszunk a Davis-kupa világcsoportjában, az a meccs még értelemszerűen nem ezen a helyszínen lesz, hanem a MAC atlétikai centrumában.

A Margitszigeten eddig is folyamatosan dolgoztak a vizes vébé miatt, a határidőből épp most csúsztak ki. Most tehát újabb nagyszabású építkezés kezdődik.