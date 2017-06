Már a Kúria kezében van a lúgos orvos ügye

Kedden a Kúria elkezdte a tárgyalását a lúgos támadásként elhíresült bűnügynek: ezzel a legmagasabb bírói fórum elé ért az eset, amelyből az elmúlt években lassan a nők elleni erőszak magyarországi kezelésének szimbóluma vált.

Ahogy megírtuk, a Budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját, B. Krisztiánt idén márciusban az első- után a másodfok is bűnösnek találta. A Fővárosi Ítélőtábla szerint megállt a vád, miszerint 2013 márciusában maszkot viselve megtámadta volt barátnőjét, Renner Erikát a nő saját otthonában, elkábította, maró lúggal leöntötte a nemi szervét és környékét, majd magára hagyta. Az ítélőtábla márciusban életveszélyt okozó testi sértésért és más bűncselekményekért összesen 9 év börtönre ítélte, és örökre eltiltotta az orvosi hivatástól. A másodfokon kiszabott büntetés több mint kétszer olyan súlyos lett, mint amit az első fok mért az orvosra.

A március ítélet azért nem lett jogerős, mert az ítélőtábla olyan, a lúgos támadáshoz képest mellékes bűncselekményekben (magánlaksértésben, okirattal és készpénzhelyettesítő eszközzel való visszaélésben, mert rablást színlelve elvitte áldozata táskáját, benne az irataival és a bankkártyájával) is megállapította B. Krisztián bűnösségét, amelyek a Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletében még nem szerepeltek, és azok ellen is biztosítani kell a jogorvoslatot. Így került az ügy a Kúria elé.

A Kúria keddi tárgyalásán nem volt nagy meglepetés, többnyire a másodfokon már elhangzott érveket sorolták újra a perbeszédekben. Az ügyészség súlyosabb büntetést, még több börtönévet kért az orvosra. A Renner Erikát képviselő ügyvéd továbbra is azt szeretné elérni, hogy ne csak testi sértésben, hanem emberölési kísérletben mondják ki bűnösnek B. Krisztiánt, és ennek megfelelő büntetést kapjon.

Az orvos, aki rövid szabadság után újra előzetes letartóztatásban várja a jogerős ítéletet, még mindig teljesen ártatlannak mondja és sajnáltatja magát azért, hogy "közellenséget kreáltak" belőle. Ha az ügyvédjén múlna, az ügy vége még nagyon-nagyon messze lenne, mert a korábbi ítéletek hatályon kívül helyezését és teljesen új eljárás indítását kérte.

A lúgos támadást a védelem egy mindmáig ismeretlenül maradt állítólagos tettesre igyekszik hárítani. Szerintük az ügyészség se azt nem bizonyította, hogy B. K. követte el a támadást, se azt, hogy - bárki is követte el - az életveszélyt okozott volna. Sőt, az ügyvéd még ennél is messzebbre ment: szerinte még az sem feltétlenül biztos, hogy maradandó fogyatékosságot okozott a maró lúg, és ha így is volt, nem igazolható, hogy a támadó tehet erről, nem pedig orvosi műhiba.

Renner Erika ügyvédje, Gál András ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "a védekezésben rejlő gátlástalanság" talán még felül is múlja a bűncselekményben rejlő gátlástalanságot, aljasságot. Gál szerint a lúgos támadás ügye rámutott, hogy az igazságszolgáltatás az alsóbb szinteken keveset fog fel a nők elleni erőszak speciális kérdésköréből, és képzésekre volna szükség ahhoz, hogy előrelépés legyen.

A Kúria jövő kedden, június 13-án fog ítéletet hirdeteni.