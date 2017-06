Áder Kapitányt legyőzte az Orbán-iskola

Középiskolásoknak tartott előadást Áder János államfő a klímaváltozásról Székesfehérváron, és ismét megcsillogtatta a kevéssé ismert humoros oldalát: a diákok nevetéssel honorálták a vicceket, nem is egyet:

Az előadásra szánt, gyorsan fogyó időről: "Később kezdtük, és az igazgatónő is nagyon hosszan beszélt". A csoki, a pizza, a sör, a hamburger és a banán ökológiai vízlábnyomáról: "Ne azt mondják, mit szeretnének, hanem, hogy melyikhez kell a legtöbb víz." (Amúgy a hamburgerhez.) Amikor a végén technikai okokból nem sikerült bejátszani egy dalt: "Nem ajánlom fel, hogy eléneklem Paul McCartney helyett."

A köztársasági elnöknek egyébként érdemes volt eljönnie előadást tartani a víz értékéről és a CO2-kibocsátásról. Nem reprezentatív felmérésemben a diákok kétharmada (na jó, egymástól távol lévő három tanulóból kettő) a köztársasági elnöktől értesült arról, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból.

15 Galéria: Legyőzte Orbán az atommentes Áder kapitányt Fotó: Ajpek Orsi / Index

A harmadik diáknak az volt az új, hogy már tényleg a 24. órában vagyunk, 10 évnyi, 330 gigatonnányi CO2-kibocsátást engedhet meg magának a Föld a két fokos hőmérséklet-emelkedés kockázata nélkül. (1880 és 1990 között kipöfögtünk 1010 gigatonnát, aztán 16 év alatt ennek még a felét.)

Áder kormánykritikus zöld ember?

Trumpnak elég egyértelműen nekiment a környezetvédelmet nemzetközi missziójaként is kezelő köztársasági elnök, aki szerint nem véletlenül váltott ki ellenérzést és súlyos kritikát a republikánus elnök csütörtöki bejelentése, amely "erkölcsileg is elfogadhatatlan", mert

az ipari forradalom óta az Egyesült Államoknak a legnagyobb a történelmi felelőssége a gázkibocsátásban.

Kína nagyobb kibocsátó ugyan,de egy főre vetítve Egyesült Államok vezet, magyar szintnek a 3,5-szörösét adják. "Ha az Egyesült Államok elnöke előadást tartana egy iskolában, akkor nem lenne ilyen meleg, mint itt, 16-17 fokra lenne lehűtve a terem" - mondta ingre vetkőzve Áder.

A jövő generációival szembeni tiszteletlenség és felelőtlenség a kilépés.

Persze ez nem volt annyira váratlan döntés a kampányban is ezt hangoztató Trumptól, akiről Orbán Viktor az elsők között jelentette ki tavaly, hogy megválasztása jobb lenne Magyarországnak és Európának, mint Clinton.

Ebbe az utcába persze nem ment bele Áder, de így is maradt kormánykritika a sorok között: Áder zavarba ejtően sokat dicsérte a szél- és napenergiát, amely gazdaságilag egyre kifizetődőbb. És legalább ennyire beszédes volt, hogy melyik szó nem hangzott el a Föld klímájának megmentése kapcsán: az atomenergia.

Igen, az energiagazdálkodásában az atomenergia felhasználásának bővítését fő csapásirányként kijelölő kormány és annak pártja révén megválasztott államfő inkább semmit nem mondott a blokkokról - pedig a CO2-kibocsátás csökkentése terén akár a bővítés mellett is érvelhetett volna.

Igaz, azt sem firtatta, hogy Magyarországon 2011 óta nem épült szélerőmű, és a telepítésre vonatkozó szabályozás miatt hamarosan valószínűleg nem is fog, de ez is épp elég volt egy ötven perces iskolai előadásban, ahol kérdésekre sajnos nem maradt idő, mert sietni kellett a középiskola mellett álló tó avatására - persze a tó nem új, annyira, hogy a vendéglátó középiskola neve is Tóparti Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium -, polgármesteri beszéddel, rituális kőbedobással, és iskolák által készített tutajversennyel, ahol Áder megint szintet lépett emberarcúságból:

Elvállalta az általa bevallottan hosszas egyeztetés után jött felkérést, hogy a Tóparti iskola tutajának kapitánya legyen.

A dolog bejöhetett, a tanítás nélküli munkanapot hozó Áder közvetlenségét minden diák dicsérte, elmondásuk szerint kérdések sem maradtak bennük.

Csak egy diákot sikerült találni, aki ízelítőt adva abból, milyen is lehet kamaszokat tanítani, azt mondta: nem érdekli, hogy itt van Áder, hidegen hagyták az elhangzottak, de általában mindennel így van, mert ő általánosságban ilyen rosszkedvű.

Orbán iskolája ellen kevés volt Áder Kapitány A tutajversenyen Áder kapitányék tutaja a fasorban sem volt a győztesekhez képest, akik egyenruhájukra - állítólag minden különösebb ok nélkül - atomjelet pingáltak. A csövekből összerakott tutaj fő hajtóereje azonban nem ez lehetett, hanem az, hogy a diákok a Teleki Blanka Gimnáziumból jöttek. Pont onnan, ahol Orbán Viktor is végzett.

Borítókép: Ajpek Orsi.