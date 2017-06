14 év fegyházat kapott Tanyi György

Fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki a vád szerint előre kitervelten próbált megölni egy fogathajtót még 1996 novemberében a budapesti ügetőn; a bűncselekményben neki segítő két testvére és negyedik társa ugyancsak letöltendő szabadságvesztést kapott - írja az MTI.

A férfi Tanyi György, az éjszakai élet egyik ismert figurája. A bíróság szerint Tanyi - máig ismeretlen okból - döntött úgy, hogy meg kell ölni a fogathajtót, Lakatos Csabát. Végül 1996. november 13-án este négyszer lőtt rá áldozatára, akit három lövés talált el. Az életveszélyesen megsérült férfi egy istállóba menekült, sérülései maradandóak voltak.

Tanyi György 14 év fegyházbüntetést kapott, testvérei, József és János pedig nyolc-nyolc évet.

A negyedik vádlott, B. László négy év fegyházbüntetést kapott.

A nem jogerős ítélet szerint a lövést leadó Tanyi György testvérei és a negyedik társuk bűnsegédként működtek közre a bűncselekményben azzal, hogy figyelőként biztosították társuk tettét, illetve közreműködtek a menekülésében.

A Lakatos elleni merénylet egyik epizódja volt a kilencvenes évek véres alvilági bandaháborújának. Bár már a merénylet másnapján lehetett tudni, kik voltak az elkövetők, az alvilág akkoriban annyira összezárt, hogy senki nem mert vagy akart vallani, így a tettesek megúszták. Húsz évvel később azonban már megváltoztak a viszonyok. A kilencvenes évek erős alvilági figuráinak pozíciói a kétezres évek végére jelentősen meggyengültek, köztük Tanyié is. 2015-ben egy férfi, V. Róbert beszélni kezdett, terhelő vallomást tett, miután állítása szerint őt kényszerítették arra, hogy részt vegyen a végül sikertelen gyilkosságban.

V. Róberten kívül Tanyiék ellen vallott Radnai László is. Radnait a kecskeméti maffiaperben ítélték el hosszú évekre, de 2012-ben idő előtt szabadult, amiben szerepet játszott, hogy több alvilági gyilkosságról vagy gyilkossági kísérletről vallott a rendőröknek. Tanyiékra is terhelő vallomást tett, azt állította, hogy Tanyi be is ismerte neki a Lakatos elleni merényletet.