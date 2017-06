Csiszár Jenő letagadta, hogy ismét nyelvvizsgával próbálkozott

Január végén derült ki, hogy Csiszár Jenőből milánói főkonzult csinál a kormány, hiszen minden érv mellette szólt: élt már egy kicsit Olaszországban. A majd valamivel kétmillió forint fölött kereső Csiszárnak egy sor vizsgát meg kell csinálnia a konzuli munka megkezdése előtt. Például nyelvvizsgát.

Márciusban megcsinálta az olasz középfokú írásbelit a főkonzul, ám a szóbelit a Bors cikke szerint nem akkor, hanem most, június 6-án próbálta. A lap egyik olvasója látta Csiszárt kedden egy fővárosi nyelvvizsgaközpontban, írja a lp. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum listáján az szerepelt, hogy 13 órakor várták szóbelizni, a nyelvi centrumban kirakott papírt le is fotózta a Bors olvasója, legalábbis a cikkben szerepel egy ilyen kép. A főkonzult meg is kérdezte a lap, hogy sikerült a nyelvvizsga, ám a tapasztalt politikus a tökéletes kommunikációs megoldást választotta:

letagadta.

Nem igaz, hogy most nyelvvizsgáztam volna, arra két hónapja került sor. Összesen 14-15 féle vizsgát kell a munkába állásomig teljesítenem, és teszem is a dolgom

– nyilatkozta Csiszár a lapnak.