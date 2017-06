A kormány visszakozik, enyhítenek a civiltörvényen

Cikkünket folyamatosan bővítjük!

A kormány elfogadja a Velence Bizottság jogi aggályait a civiltörvény ügyében, módosítják a javaslatot több ponton.

Jövő héten a parlament elfogadja a 2018-as költségvetést.

Tárgyalódelegációt küld a kormány és Budapest Brüsszelbe, hogy a 3-as metró plusztámogatására engedélyt szerezzenek.

Létrehozzák a Csoóri Sándor Alapot, amelynek lényege, hogy az idén 2,5 milliárdot, jövőre pedig 5 milliárdot kapnak a népművelődési csoportok.

A belügyminiszter újabb forrásokat használhat fel a határvédelemre, eddig összesen nagyjából 200 milliárdot költött erre a célra a kormány.

Ha betiltják a politikai plakátokat két kampány között, a kormány alkalmazkodni fog ehhez, és esetleg lemondhat a plakátolásról.

Jó az esélyünk, hogy jövő héten a parlament elfogadja a 2018-as költségvetést - kezdte a 91. kormányinfót Lázár János. A jövő évi büdzsének három prioritását fogalmazta meg a miniszter: "munka, család, biztonság", vagyis a kormány a munkavállalás támogatását, a családok támogatását és a biztonság megerősítését tartja elsődlegesnek. A miniszter megint elmondta, hogy a kormány célja a teljes foglalkoztatottság.

Lázár János ismertette a költségvetés főbb célkitűzéseit, főbb számait, ebben a korábbi cikkünkben mi is megtettük.

Majd Lázár azon moralizált, miért foglalkozott a korábbiaknál kevesebbet a közélet, a sajtó a költségvetési vitával, és a miniszter arra jutott, hogy ez a "magyar társadalom teljesítményével" magyarázható. A magyar munkavállalók szerinte "fantasztikus munkát végeztek" az elmúlt években, lehetővé tették a 4 százalék feletti gazdasági növekedést, ami nem tárgya a politikai vitáknak.

Lázár bejelentett néhány tételt is, mire költenek jövőre:

Süli János Paks-miniszter 20 milliárdos keretet kap a paksi bővítéssel kapcsolatos beruházásokra.

Az idén 2,5 milliárdot, jövőre pedig 5 milliárdot kapnak a népművelődési csoportok, néptánccal, népzenével foglalkozó szervezetek, az alapot Csoóri Sándorról nevezik el.

Enyhítenek a civiltörvény előírásain

Fotó: Ajpek Orsi / Index Tüntető civilek a civiltörvény parlamenti vitáján

Trócsányi László igazságügyminiszter a civiltörvény tervezetének módosítását javasolta a kormányülésen a Velencei Bizottság észrevételei alapján. Lázár azt mondta, a kormány felhatalmazta a módosítás benyújtására. A kormány tehát elfogadta a Velencei Bizottság jogi aggályait, a politikai véleményt azonban nem.

Lázár János hangsúlyozta, a Velencei Bizottság nem vonja kétségbe, hogy a parlamentnek legitim célja rendet tenni ebben a kérdésben, és helyes a különböző szervezetek külföldi finanszírozásának megismerhetősége.

A miniszter szerint ugyanakkor a következő pontokon változtatják a törvény:

3 évről csupán egy adóévre csökkentik azt az időszakot, amely alatt egy civil szervezet nem kaphat külföldi finanszírozást, hogy jogosulttá váljon arra, hogy elveszítse a külföldről finanszírozott szervezeteknek járó címkét.

500 ezres értékhatár felett kell majd jelenteni jelenteni a külföldi támogatást.

A Velencei Bizottság a nagy adminisztrációs terhek miatt túlzottnak tartotta, hogy az érintettek valamennyi külföldi támogatást és támogatót minden sajtótermékükben és kiadványukban megjelenítsék. Ezért ez kihúzzák a tervezetből.

Ezek szerint a kormány több ponton visszakozik, hiszen hajlandó enyhíteni a civiltörvény szigorú előírásain. Hogy mi is a civiltörvény? Itt olvashatja el Aktánkat.

Újabb források a határvédelemre

A kormány részletes beszámolót hallgatott meg szerdán a londoni terrortámadásról, és csak megerősödött az eddigi álláspont: "a terrorizmus és a bevándorlás elválaszthatatlan egymástól". Pintér Sándor belügyminiszter részletes tájékoztató tartott Magyarország biztonsági helyzetéről, és áttekintették a júliusi vízes vb-vel kapcsolatos teendőket, hiszen kiemelt biztonsági kockázatú eseményről van szó a miniszter szerint.

Pintér Sándor újabb forrásokat használhat fel a határvédelemre, eddig összesen nagyjából 200 milliárdot költött erre a célra a kormány.

Brüsszelen múlik, lesz-e több pénz a 3-as metróra

"Normális hangvételű beszélgetésnek" nevezte a kormány és Tarlós István közötti tárgyalást Lázár János. Tarlós István délelőtt jelentette be, hogy a korábban ígért összegen felül nem ad további - 37 milliárdos - támogatást a kormány a felújításra. Lázár szerint az Európai Bizottság jóváhagyása kell ahhoz, hogy a kormány a 137,5 milliárdon felül pénzt adhasson erre.

Tarlós István és a kormány arról állapodott meg szerdán, hogy egy közös tárgyalódelegációt küldenek Brüsszelbe azért, hogy megszerezzék az Európai Bizottság jóváhagyását az eredeti beruházási összegnek számító 137,5 milliárd forinton felüli kiadásokra. Brüsszel egyelőre nem adott írásos jóváhagyást a beruházás eredeti költségeire sem.

Ha betiltják a politikai plakátokat, lehet, a kormány sem plakátol

A parlament előtt van a plakáttörvény módosítása. Gulyás Gergely Fidesz-alelnök arról beszélt szerdán, hogy támogatná, hogy kampányon kívül egyáltalán ne legyenek politikai plakátok az utcákon. Lázár János erről egy kérdésre azt mondta, erről alapvetően a politikai pártoknak kell egyezségre jutniuk.

Szerinte először is átláthatóságra kell törekedni, de ha a pártok abban egyeznek meg, hogy a két kampány között ne legyenek "plakáthadjáratok", a kormány alkalmazkodni fog ehhez. Akár a most kint lévő kormányzati plakátokról is lemondhat a kormány - mondta Lázár, hangsúlyozva, hogy nem a politikai akcióról, hanem a plakátokról van szó. Lázár Schiffer András korábbi LMP-társelnököt felidézve megjegyezte, hogy a pártoknak esélyt kell hagyni, hogy két kampány között is politikai akciókat folytassanak.

Mivel a Fidesz-KDNP-nek bőven megvan a többsége a parlamentben, ezért nyilván a kormánypártokon múlik a dolog.

Indul a panel-egyeztetés

