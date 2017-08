Az újpesti rendőrkapitány miatt hívtak össze rendkívüli közgyűlést

Rendkívüli közgyűlést tart szerda délután az újpesti képviselőtestület Wintermantel Zsolt polgármester kezdeményezésére amiatt, hogy véleményezzék a kerületi rendőrkapitány kinevezését.

Mint megtudtuk, nem arról van szó, hogy Újpesten új rendőrkapitány lesz, hanem a jelenleg megbízott kapitányként dolgozó Buchwald Milán rendőr őrnagyot akarja a BRFK vezetője, Bucsek Gábor kinevezni. Erről egyébként Wintermantel augusztus 7-ei levélben értesítette az újpesti képviselőket. Bár a polgármester leveléből az derül ki, hogy a kinevezés véleményezésére szeptember 15-ig van lehetőségük, már most tárgyalják azt.

A kinevezés és az emiatt megtartott rendkívüli közgyűlés azért is érdekes, mert éppen Újpesten történt a múlt héten, hogy rendőri igazoltatás közben meghalt egy férfi. Ráadásul szeptember 15-ig kellene véleményeznie a kinevezést a testületnek. Augusztus végén amúgy is lenne ülés, ezért is furcsa, hogy most rendkívüli közgyűlést hívott össze a polgármester.

Úgy tudjuk, hogy az önkormányzat vezetése azt szeretné, ha Buchwaldot megerősítenék a pozíciójában. Információnk szerint a kerületi vezetés környezetében azt hallani, hogy az igazoltatott férfi szívinfarktusban halt meg.

A rendőrség első, szűkszavú tájékoztatása szerint a férfi intézkedés közben rosszul lett, és a rendőrök megkezdték ugyan az újraélesztését, amit a kiérkező mentősök folytattak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A család egyik barátja nyilatkozott eddig a halott férfi utasa és a család nevében. Erről ebben a cikkünkben írtunk hosszabban, most azonban a BRFK a Zoom.hu-nak küldött válaszokat a lap részletes kérdéseire . A rendőrség és a szemtanú elbeszélése nem sok ponton egyezik.