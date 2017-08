Napi 110 ezer forintért bérelnek luxusvillát a zánkai táboroztatónak

A rászoruló gyerekek zánkai üdültetését bonyolító Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (EKGYA) főtitkára, Hornyák Tibor a nyáron egy olyan luxusvillában lakik, amely naponta 110 ezer forintba kerül - írta a 24.hu.

Fotó: Büki László Hornyák Tibor

A zánkai úttörőtábor ingatlanjait nemrég adta át az állam ingyen a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó alapítványnak. A táboroztatásra szánt összegre az alapítvány írhatott ki közbeszerzést, amit egyetlen pályázóként saját cége, az Erzsébet Táborok Kft. nyert el. Az alapítvány főtitkári posztját a 2016-os alapítás óta Hornyák Tibor tölti be, és az Erzsébet Táborok Kft. ügyvezető igazgatója is.

A lap szerint Hornyák a zánkai irodájába a közeli Monoszlóról jár be, ahol egy napi 110 ezer forintért bérelhető házban találtak neki megfelelő szállást. A helyiek is megerősítették, hogy Hornyák ott lakik, és ott parkol nap mint nap. Egy szálláshelyeket kínáló oldal szerint a négyhálószobás villa több mint 200 négyzetméteres alapterületű, és egy hatalmas étkezőterasz, valamint a kertben egy úszómedence is tartozik hozzá.

A 41 éves, közlekedésmérnöki végzettségű Hornyák a Miniszterelnökség munkatársa volt, mielőtt az Erzsébet-táborok irányítója lett. A 24.hu megkereste, miért itt bérelnek neki szállást, ám egyelőre nem érkezett válasz.