Megtiltották a tűzoltóknak, hogy szirénával emlékezzenek a műegyetemi tűz halottjairól

Három tűzoltó halt meg 11 évvel ezelőtt, amikor a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) K épülete kigyulladt. 2006 óta ezért augusztus 8. a szolgálat közben elhunyt tűzoltók emléknapja, a tűzoltók a laktanyák előtt egyperces szirénaszóval emlékeznek hőseikre.

Fotó: Lakatos Péter

Idén azonban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) betiltotta az ilyen megemlékezést. Megkeresésünkre azt mondták, az elhunyt tűzoltók szülei kérték őket erre. „Nem szeretnék, ha évenkénti megemlékezéssel újra és újra feltépnék a veszteség okozta sebeiket” – írta az Indexnek Mukics Dániel tűzoltó őrnagy az OKF helyettes szóvivője.

A tervezett megemlékezés előtti napon, hétfőn Hócza György, a Tűzoltókért Alapítvány elnöke részt vett egy találkozón az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Itt az OKF főigazgatója, Góra Zoltán ismét elmondta, hogy nem támogatják a rendezvényt. A megbeszélésen jelen volt az egyik elhunyt tűzoltó családja is. A család megerősítette, hogy ők valóban nem értenek egyet a megemlékezés módjával, azt túl nagy felhajtásnak tartják. Hócza György pedig elmondta az emlékezés napja melletti érveket.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) és a Tűzoltókért Alapítvány ennek ellenére megszervezte a szokásos megemlékezést, szirénaszó nélkül. Szerintük ez a nap nem kifejezetten a Műegyetemen meghalt három kollégájuknak az emléknapja, hanem az összes magyar tűzoltóé, akik szolgálatteljesítés közben vesztették életüket. A szervezésben és a lebonyolításban az OKF egyáltalán nem vett részt.

A megemlékezés részeként megszokott vonulás útvonalát is megváltoztatták, most először nem érintették azt a két laktanyát, ahol a három tűzoltó szolgált. A szervezők ezzel is nyomatékosítani akarták: ez a nap nemcsak értük van, hanem az összes hősi halált halt tűzoltóért.

Vidó Attila, a HTFSZ alelnöke azt mondta, az országban több olyan tűzoltóőrségről is tud, ahol kollégái – a parancs ellenére – halkan maguk között megemlékeztek halottaikról. Szerinte az OKF kérése ország szerte felháborodást váltott ki a tűzoltóságokon. A Lánglovagok nem hivatalos tűzoltósági oldal szerint „ilyen mélyre még sosem süllyedtek a Katasztrófavédelem vezetői” – az ügyben a Facebookon szólalt meg Molnár Péter egykori szóvivő is.

Az OKF a három tűzoltó egykori állomáshelyén tartott szűk körű koszorúzást.