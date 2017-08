Elkapták a veronai buszbaleset áldozatainak családját zaklatót, de csak az egyiket

Pintér Sándor belügyminiszter Vadai Ágnes DK-s parlamenti képviselő írásbeli kérdésére adott válaszból kiderült, hogy a rendőrség még áprilisban elfogott egy embert, aki online zaklatta azokat a családokat, akiknek valamelyik hozzátartozója meghalt a szörnyű veronai buszbalesetben.

A Zoom.hu szerdán hozta a levelet, amelyet Pintér hétfőn küldött el a képviselőnek, aki egyébként a BKK rendszerének 18 éves hekkelőjével kapcsolatban kérdezett.

Pintér belügyminiszter válasza (pdf) A veronai buszbaleset áldozatainak családjait ért zaklatás miatt a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást, amelynek során az egy rendbeli, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 222. § (2) bekezdés b) pontjába ütköző és aszerint minősülő, továbbá a három rendbeli, a Btk. 222. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő zaklatás vétség elkövetésével gyanúsított személyt 2017. április 19-én elfogták, majd őrizetbe vették.

Az eset azért is különös, mert mi júliusban írtunk arról, hogy zaklatják a családokat, így az áprilisi őrizetbe vétel életszerűtlennek tűnt, ezért megkérdeztük Sipos Szilviát, az egyik áldozat édesanyját, tud-e az elfogásról.

Kiderült, hogy nem csupán egy, hanem több zaklatóról lehet szó. Akit áprilisban vettek őrizetbe, az a Facebookon névvel vállalva küldözgetett gyomorforgató, a gyerekek emlékét és a túlélő gyereket is bántó üzeneteket.

Sipos Szilvia szerint amúgy többen is használhatták ugyanezt a Facebook-profilt, hiszen az áprilisi őrizetbe vétel után is érkeztek üzenetek erről a profilról. Továbbá ez a Facebook-profil Siposén kívül egy másik családot is zaklatott.

Van azonban Sipos Szilvia családjának egy további zaklatója, akit azonban továbbra sem talál a rendőrség. Ennek oka az lehet például, hogy Sipos Szilvia szerint a rendőrség egyben kezeli a zaklatót/zaklatókat, holott szerinte két teljesen más személyről/ügyről van szó. Neki például a múlt héten is írt ez utóbbi, és nem a Facebookon, hanem Messengeren, folyamatosan váltogatva a profilját. Ő az, aki a zsidózós üzeneteket küldi.

A Zoom csütörtöki cikke szerint amúgy nem is áprilisban, hanem márciusban kapták el a zaklatót, az ügyészség javasolta az előzetes letartóztatását, de a bíróság elengedte.

Megkérdeztük a BRFK-t a zaklatókról. Megerősítették, hogy elkaptak valakit, aki amúgy nem ismeri személyesen a családot, és most zaklatással vádolják, de bővebben a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívántak válaszolni.

