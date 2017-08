Csapatépítés, ajándékcsomag, fényfestés a frakciók költései között

Szépen költekeztek az idei első félévben is a parlamenti frakciók – derül ki a Népszava cikkéből. A lap kikérte az Országgyűlés Hivatalától, mire és mennyit költöttek a parlamenti frakciók 2017 első félévében.

A legnagyobb, 114 tagú Fidesz-frakció hat hónap alatt 76 szerződéses megbízást számlázott a hivatalnak. Csapatépítő fejlesztő tréningen például négyszer is részt vettek január és március között, amiért összesen 7,3 milliót fizettek a tréningeket szervező a Freecons Global Kft.-nek. (Ezeken nem a képviselők, hanem a frakció mellett dolgozó apparátus vett részt.) Ahogy a a hvg.hu korábban megírta, a két napos tréningeket tartó Roboz Zsóka fia is a frakciónak dolgozik, illetve Kósa Lajos frakcióvezető feleségével is jó viszonyt ápol.

Kapott 609 ezer forintot a Kaminski & Buranits Kft. is, amely Kaminski Fanny, Orbán Viktor Facebook-oldalának üzemeltetője, Habony Árpád volt felesége volt cége. Velük tavaly közel 7,5 millióért szerződött a Fidesz kommunikációs tanácsadásra. A nemzeti konzultációs kampányt záró rendezvényt 10,9 millió forintért szervezte a Bálnába a Rendezvényguru Kft.

Vannak ezeknél furább tételek is a szerződések között, a "műszeres biztonságtechnikai vizsgálat" címszóval például közel 6 milliót fizetett a Fidesz-frakció egy Trident World Wide Kft.-nek. Ez a cég a céginformációs adatbázis szerint egy takarítócég, bár a főtevékenységük "üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás" – írja a lap.

Nézzük a többi pártot: