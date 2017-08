Elfogták a Kálvin téri migránsozó nőverőt

Elfogták B. Róbertet, aki még májusban rátámadt egy nőre a Kálvin téri aluljáróban – írja honlapján a rendőrség.

Maga az eset május 11-én, az aluljáróban található Trio Pizza gyürsbüfénél történt. A férfi előbb a büfé egyik munkatársával kezdett el veszekedni, olyasmiket ordibált neki, hogy

te mocskos migráns, ez az én hazám, Magyarország a magyaroké, te csótány, saját országomban nem vagyok turista.

Az bosszantotta fel, hogy az – egyébként arab, de keresztény, és magyarul is beszélő – pizzás angolul kérdezte meg tőle, mit kér.

Erre a szóváltásra figyelt fel az éppen arra járó nő, és odament, hogy védelmébe vegye a büfé alkalmazottját. Megkérte az ordibáló férfit, hogy ne beszéljen így a fiatalemberrel, aki biztos véletlenül nézte turistának, hiszen Budapesten elég sok van belőlük. Erre a férfi elkezdett a nővel üvöltözni, hogy "húgyagyú liba, ez Magyarország", és ő magyar.

Ezután fejelgetett felém aztán pofán vágott, leesett a szemüvegem, azt arrébb rúgta, üvöltözött még, és elment

– mesélte később a nő, aki az eset után feljelentést tett. Az ügyben több szemtanú is igazat adott neki, illetve a térfigyelő kamerák is rögzítették a férfit, akiről a rendőrség két nappal később ki is adott egy képet.

Fotó: Budapesti Rendőr-főkapitányság / Police.hu

A kép segített a nyomra vezetésben, a rendőrséghez ugyanis csütörtökön állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy az 59 éves budapesti férfi éppen egy ferencvárosi üzletben van. A rendőrök még aznap este őrizetbe vették a Lónyay utcában, és garázdaság gyanújával kihallgatták.

Az ügyről a történtek másnapján Németh Szilárd Fidesz-alelnök mondta el a véleményét, szerinte Soros-provokáció történt: "Én úgy gondolom ez egy megrendezett jelenet volt, bármi elképzelhető meg annak az ellenkezője is azután, hogy Soros György betette ide a lábát, és joystickon mozgat provokátorokat, akár a sajtót nézzük, akár a provokátorokat, akár a szervezeteket nézzük, amiket ő pénzel, azt csinálják, amit ő mond. [...] Itt egy óriási küzdelem zajlik, nemcsak ezen a kis Kálvin téri színpadon, hanem a sajtóban is" – érvelt.

Érdekesség, hogy a rendőrség a férfi elfogásáról szóló közleményében nem említi a migránsozós előzményeket.