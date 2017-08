Kósa Lajos szerint Soros György, Soros, György és Soros György

Ahogy azt pénteken megírtuk, egy nem végleges álláspontot adott ki a Velencei Bizottság, vagyis az Európa Tanács tanácsadó testülete a CEU-törvényként elhíresült magyar törvénymódosításról, ami elvileg ugye minden, Magyarországon működő külföldi intézményre vonatkozik. Azért csak elvileg, mert mint a bizottság megállapította:

a törvénymódosítást rohamtempóban fogadták el, ami nem tette lehetővé az átlátható, az érintettek bevonásával történő jogalkotást, és bár a törvényt semlegesként kommunikálják, nem nevez meg intézményt, valójában a CEU-ra vonatkozik.

Fotó: Hernádi Levente Haralamposz

A bizottság felsorolja, hogy a törvény milyen kötelezettségekkel járna az egyetemeknek, majd arra jut, hogy ez valójában az érintett 24 intézmény közül csak a CEU-ra róna komoly terheket, például, hogy nevet kéne változtatniuk, illetve az anyaországban is kampuszt kellene csinálniuk. A bizottság ezért ajánlásában egyebek mellett azt kéri a magyar illetékesektől, hogy már működő intézményekre ne vonatkozzon az a passzus, hogy a külföldi egyetemnek az anyaországában is oktatnia kell, és ne tiltsák meg, hogy az intézménynek különböző nyelveken is ugyanazt jelentő neve legyen (pl.: CEU - Közép-Európai Egyetem).

Hát bizony és persze, hogy S.O.R.O.S. G.Y.Ö.R.G.Y.

A Fidesz frakcióvezetője szerint

a Velencei Bizottságban is vannak Soros György üzletember által pénzelt emberek, amit a gazda mond, azt kell csinálni és meg kell találni a jogi magyarázatát.

Kósa Lajos a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának nyilatkozott, és az MTI összefoglalója szerint azt mondta

A törvényeknek mindenkire vonatkoznia kell, még Soros Györgyre is

A rendkívüli parlamenti ülés összehívásáról Kósa Lajos megismételte, ebből az látszik, hogy hogyan működne Magyarország, ha a szocialisták irányítanák:

Soros György összehívatja a parlamentet és megszavaztatja az embereivel, azt, amit ő akar.

Jelezte: nem fognak elmenni a rendkívüli ülésre, mert "ha csak az ég a földdel nem válik egybe", akkor semmi ok nincs arra, hogy nyáron összeüljön a parlament, a kezdeményezésen látszik, hogy "tiszta kamu az egész".

