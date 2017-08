A Despacito elnyomta a sziréna hangját, majdnem mentőautóval ütközött

Éppen csak el tudta kerülni az ütközést annak a mentőnek a vezetője aki elé a piros jelzés ellenére kanyarodott ki egy fiatal nő. A zöld jelzésen haladó mentő ugyan használta megkülönböztető jelzését, a nő viszont nem is vette észre a rohamkocsit, írta facebookján az Országos Mentőszolgálat.

Amikor a mentő megelőzte a szabálytalan autóst, a mentősök döbbenten tapasztalták, hogy a sziréna ellenére is hallják, ahogy dübörög a kocsiban a Despacito.

A fiatal nő maga is énekelte dalt, "nem csoda, hogy elvonta a figyelmét a vezetésről a hallásnak is ártalmas hangerő" - írták a mentősök. Azt írják, naponta több mint háromezer esetben indulnak a bajba jutottak segítségére, figyeljen mindenki a mentőkre a közlekedésben, a túl hangos zene is elvonhatja a sofőrök figyelmét.