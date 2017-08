Balog: A kormány nem hagyja, hogy tönkretegyék a Snétberger-központot

Hétfőn mi is írtunk arról, hogy egy kirúgott vezető hívott végrehajtót a Snétberger-központra, ami jelenleg az intézmény jövőjét veszélyezteti, a volt menedzser ugyanis 145 milliós fizetési meghagyást küldött az iskolának.

Az üggyel kapcsolatban Balog Zoltán egy keddi interjúban elmondta, a kormány minden jogi segítséget megad a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központnak, és nem fogja hagyni, hogy a Snétberger-módszer, illetve az intézmény oktatási infrastruktúrája egy bűncselekmény miatt tönkremenjen – írja az MTI.

A kormány támogatása töretlen

Ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani, mivel nagy szükség van az intézményre. Pótolhatatlan munkát végeznek a tehetséges roma gyermekek felfedezésében az egész Kárpát-medencében.

– mondta az emberi erőforrások minisztere az Origonak adott interjúban, ahol arra is kitért, a központ jelenleg is zökkenőmentesen működik, de a félelem és bizonytalanság nem tesz jót a pedagógiai munkának, ezért a támadással okozott szükséghelyzetet heteken belül lezárják.

Hozzátette, egyesek nyerészkedni akarnak az ügyön, az elbocsátott igazgató pedig védettséget nem élvező módszert megpróbálta ellopni. Mint mondta, ez bűncselekmény, így a büntetőfeljelentést megteszik.

Balog felidézte, azt is, hogy a kormányzat alapítása óta a Snétberger Központ mellett áll és emlékeztetett arra is, hogy az alapító Snétberger Ferenc gitárművész a Norvég Alap, valamint a korábbi és a jelenlegi kormányzat több mint egymilliárd forintos támogatásával hozta létre a tehetségközpontot.

Elmondása alapján a jövőben is támogatni akarják a központot és tervben van egy új stúdió építése is, amit jótékonysági alapon egy dán cég vállalt. Balog szerint a nagy nemzeti tehetségprogramok eredményeként az elmúlt három évben az egyetemre járó romák száma megduplázódott, Snétberger munkája nyomán pedig 60-70 olyan formáció létezik, akik külföldön is sikeresek.

Mérhetetlen igazságtalanság

Az MTI megkereste az ügyben Snétberger Ferencet is, aki elmondta, mérhetetlenül igazságtalannak érzi a történteket. Mint mondta, ebben a projektben rengetegen segítettek nekik, akár magánemberek is, néha 1000 forintos átutalással, de persze mellettük az EU, a kormány, a pénzt és hangszereket felajánló civilszervezetek és még sokan mások.

És akkor ennyi áldozat mellett van, aki nyerészkedni akar olyan vagyonon és pénzen, ami nem az enyém, nem magánembereké, hanem csak és kizárólag a gyerekeké, a gyerekek miatt jött létre.

– mondta a gitárművész, hozzátéve, hogy az alapítvány jelenleg az összes érintettel egyeztetve megpróbál anyagi, vagy morális megoldást találni. Kiemelte, minden kollégája mellette áll ebben a kérdésben, az Emmi teljes egészében támogatja őket, tegnap beszélt egyik legfontosabb támogatójuk, a VisFontis képviselőjével is, de folyamatosan egyeztetnek támogatóikkal, ügyvédeikkel is. Együtt meg fogjuk oldani ezt az ügyet – fogalmazott Snétberger.