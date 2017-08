Szabó Bálint: Botka rendőri vezetőket vesztegethetett meg

Szabó Bálint jogász kedden a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol többek közt azt mondta, Botka László szegedi szocialista polgármester hivatali vesztegetés gyanújába keveredett, rendőri vezetőket vesztegethetett meg – írja az MTI.

Botka és a rendőrök

A jogász úgy fogalmazott, Botka László a hivatali helyzetével visszaélve, a város pénzéből helyi és megyei rendőri vezetőket korrumpálhatott és emlékeztetett arra, hogy a szegedi önkormányzat által 2008 és 2012 között ingyenesen és jogellenesen kiosztott parkolóbérletek ügyében jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt már bírósági eljárás folyik.

Szabó szerint az önkormányzat vezetői értekezletén személy szerint Botka László döntött arról, hogy kik tartozzanak abba a kiválasztott körbe, akik bárhol és bármikor ingyen parkolhatnak Szegeden, állítása szerint pedig ezek között volt a városi rendőrkapitány és a megyei rendőrfőkapitány személyes használatú autója is.

Kifejtette, arra is szeretne választ kapni, hogy van-e összefüggés a rendőri vezetők által kapott anyagi juttatás és a között, hogy beosztottjaik két éven keresztül ültek a nyomozás iratain, intézkedések sorát elmulasztva.

A jogász végül tudatta, az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali vesztegetés megalapozott gyanúja miatt nyomozást indított, az érdemi kihallgatások pedig kedd délután el is kezdődnek. Emellett az ügyben a belügyminiszternél is bejelentést tett, mert álláspontja szerint az intézkedések elmulasztása

alkalmas volt arra, hogy megrengesse a szegedi nyomozószervekbe vetett közbizalmat.

Van nyomozás, de nem olyan

Az ügyben megkerestük az ORFK-t is, akik kérdésünkre azt válaszolták, a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentés alapján nyomozást folytat hivatali vesztegetés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Hozzátették azt is, hogy amennyiben a nyomozásban rendőr is érintett, az eljárást nem a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le.

Ebből ítélve azért elég furcsának hat Szabó kijelentése, hiszen nyomozás ugyan van, de nem Botka, hanem ismeretlen tettes ellen, ráadásul nem is azzal az előfeltevéssel, hogy abban rendőrök is érintettek, mivel akkor nem az NNI végezné azt. Így felmerül az a kérdés is, hogy pontosan mit értett a jogász "érdemi kihallgatások" alatt.

Szabó kontra Botka

Szabó László egyébként korábban Vas megyei MSZP-s tag, majd helyi DK-s szóvivő is volt, később pedig az őszödi beszéd kiszivárogtatásáról mondott máig nem bizonyított elméleteket, Botkával pedig már többször is volt konfliktusa.

Szabó volt az, aki korábban azt állította, a Szeviép utolsó tulajdonosa a Botkával jó kapcsolatot ápoló Ujhelyi István MSZP-alelnök, egykori szegedi parlamenti képviselő üzlettársa volt egy másik társaságban. A politikus szerint ez nem igaz, Botkát azonban azóta is támadja ezzel a kormánymédia. Ezzel az üggyel kapcsolatban egyébként márciusban botrányt is csinált a jogász.

Emellett éppen egy hete a magas parkolási díjak miatt támadta Botkát és már ekkor is azt hangzotatta, hogy a politikus a szegediekkel fizetteti meg az ismerőseinek, párttársainak ingyen osztogatott szegedi parkolóbérletek árát.