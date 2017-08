MTI: A csehek nem keverednének más fajokkal

"Leginkább a szlovák és a cseh lakosság utasítja el a faji keveredést"

- adta hírül az MTI, ami alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy máshol egészen elfogadott, ha egy valaki egy csirkével vagy a macskájával szeretne egybekelni. Magából a hírből azonban kiderül, hogy "másik faj" alatt az állami hírügynökségnél mindössze arra gondolnak, hogy valaki például ázsiai, esetleg zsidó.

A diszkriminációt vizsgáló Eurobarometer felmérését egyébként egy cseh napilap cikkéből emelte át a távirati iroda, és nagyjából kétévesnek tűnik, írtunk róla mi is annak idején. De ha már így előjött, akár érdemes is lehet újra ránézni: rákérdeznek ugyanis a vallási keveredések elfogadottságára is, az adatok pedig valóban érdekesek.

A felmérés adatai szerint a vegyes kapcsolatokat az összes uniós tagállam közül Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában, Litvániában és Cipruson utasítják el a legnagyobb mértékben, ugyanakkor legnagyobb arányban Svédországban, Luxemburgban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban tartják elfogadhatónak.

Magyarország a középmezőnyben foglal helyet, vagyis az ország lakosságának enyhe többsége utasítja el az ilyen vegyes kapcsolatokat. Az összes uniós ország közül legnagyobb mértékben (88 százalék) a cseh szülők utasítanák el, ha gyermekük egy muszlimmal alakítana ki kapcsolatot, őket a szlovákok (84 százalék), a ciprusiak (77 százalék) illetve a litvánok (75 százalék) követik. Az ilyen kapcsolatok elutasítottsága a felmérés szerint Magyarországon 66 százalék, uniós átlagban pedig 50 százalék körüli szinten van.

Azt, ha gyermekük muszlimmal alakítana ki kapcsolatot, Svédországban és az Egyesült Királyságban (egyaránt 69 százalék) illetve Franciaországban (65) és Luxemburgban (63 százalék) fogadta volna el a szülők legnagyobb hányada.