Tizedére csökkent a regisztrált menedékkérők száma Magyarországon

Felére csökkent a tavalyihoz képest az év első felében menekültként elismertek száma, miközben kétszer annyian kaptak oltalmazott státuszt Magyarországon.



A Magyar Nemzet pénteki cikkében hasonlította össze a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2016 és 2017 adatait, ami szerint idén június végéig közigazgatási eljárásban 46 menekültet fogadtunk be, a tavalyi 87 emberrel szemben. Az oltalmazottak száma ezzel szemben közel duplája a tavalyi 165-ről 275-re ugrott. Jellemzően afgánok, szírek, irakiak, de kubaiak és azeriek is szerepelnek a pozitív elbírálásban részesültek között. A menekültek között 12 iráni, 9-9 afgán és pakisztáni, 7 iraki, 4 szír és 2 nigériai embert ismertünk el menekültnek.



Nagyot zuhant a menekültügyi eljárások száma, és a legtöbb elutasítással zárult. Tavaly az év első felében 40 ezer eljárást szüntettek meg vagy utasítottak el. Ehhez képest idén 2417 elutasító határozat született, 1870 ügyet pedig megszüntettek. A tavalyihoz képest 90 százalékkal csökkent a regisztrált menedékkérők száma is. Az ő számuk 22 491-ről 1979-re esett vissza. A kérelmet benyújtók negyven százaléka afgán (812), rajtuk kívül irakiak és a szírek is kérelmezték a menekültstátuszt, de 26 török is beadta kérelmét, ami összefügg a tavaly nyári puccskísérlettel és az azt követő Erdogan-féle tisztogatással.



A kiutasítási és kitoloncolási számok is nagyban változtak, ami annak köszönhető, hogy tavaly már lezárták a Koszovóból érkező gazdasági bevándorlók ügyét. A bíróság 2017-ben eddig 201 ember kiutasítását rendelte el, az idegenrendészeti hatóság pedig 346-ot. A bíróság jórészt ukrán és kínai állampolgárral szemben intézkedett, az idegenrendészet pedig főleg algériaiakat és pakisztániakat toloncolt ki.



Bár a csökkenő számok nem indokolják, a rendőrség saját honlapján rendületlenül, 13 oldalon hirdeti a határvadász állásokat, ahol a Készenléti Rendőrség szegedi és a nagykanizsai határvadász-bevetési osztályába várják a jelentkezőket. A toborzás tavaly szeptemberben indult, és néhány hónapos képzés után szinte bárkit kiképeznek határvadásznak.

Borítókép: határkerítés a szerb-magyar határon Röszke közelében (Fotó: Földes András / Index)