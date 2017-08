A többség nem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogát

A Vasárnapi Hírek megbízásából készített reprezentatív felmérést a Publicus Intézet a határon túli magyarok jogairól és támogatásával kapcsolatban.

A magyar állampolgárság megadását a megkérdezettek több mint kétharmada támogatta számukra. A Fidesz-szavazók között ez az arány egészen elsöprő, 82%-os volt, míg az MSZP szimpatizánsainál csak 33%. Hasonló volt a megosztottság a magyarországi szavazójoggal kapcsolatban is, de itt a többség a szavazati jog ellen volt. Mindössze 18% mondta azt, hogy a határon túli magyaroknak is jár a magyar szavazójog, figyelembe véve, hogy nem itthon fizetnek adót. Még a Fidesz hívei között is csak 50%-ot tesznek ki, akik támogatják a külhoniak szavazójogát.

Ennek az eredménynek a tükrében különösen érdekes, hogy mennyire közismert a határon túliak hazai pártszimpátiája (a legutóbbi szavazásokon, hatalmas, bőven 90% feletti arányban a Fideszt támogatták). Ezzel kapcsolatban az MSZP-sek voltak a legjobban értesültek (70%-uk tudott erről a helyzetről), a jobbikosoknál ez az arány csak 65, míg a fideszeseknél 62% volt.

A külhoni magyaroknak nyújtott állami támogatások elég erős ellenszenvvel találkoztak. Úgy általában véve a határon túliak százmilliárdos nagyságrendű támogatását 53% ellenezte, és 43% támogatta, de amikor konkrét támogatásokra kérdeztek rá, az arány még rosszabb lett: a határon túliaknak járó szociális ellátást már csak 34% támogatta és 60% ellenezte. A legnagyobb ellenszélben a székelyföldi fociakadémia kapja a magyar adófizetők pénzét: 81% ellenzi, és csak 12% ért egyet a támogatással.

Végül rákérdeztek a kutatásban arra is, hogy vajon miért tol annyi közpénzt a kormány a határon túli magyarság támogatásába. A többség (55%) szerint ennek az oka egyszerűen a szavazataik megszerzése, és csak 27% szerint az irántuk érzett felelősség a fő indok. Még a Fidesz-szavazó körében is csak 57% érez így, és 37%-uk szerint legalább részben a szavazatok maximalizálása az egész támogatás célja. Az MSZP és a Jobbik táborában 74-77% a szavazatvásárlós teória híveinek aránya, és alig 10-11% hisz abban, hogy nincs ilyen hátsó szándéka a kormánynak.

A Fidesz számára azonban a bizonytalanok véleménye lehet a legijesztőbb. Az egyelőre egyik pártot sem támogatók rétegében 63% azoknak az aránya, akik szerint a kormányt csak a határon túliak szavazatai, és a hatalom megtartása érdekli, és 18% tartja úgy, hogy őszinte felelősséget éreznek a külhoniak iránt az ország vezetői.