Ezzel a szöveggel hívogatja a Fidesz a nyugdíjasokat

Ahogy azt hétfőn megírtuk, telefonos és emailes "tájékoztató kampányt" indított a Fidesz, hogy nyugdíjasoknak mondják el, Vona Gábor megengedhetetlen, sértő jelzőket használt a nyugdíjasokra.

A Fidesz szerint Vona ezzel a Facebook-bejegyzésével sértette meg a nyugdíjasokat.

Most egy hangfelvétel is előkerült, hogyan is szól a kampány szövege, amit a Fidesz a 444.hu-nak is megerősített:

Jó napot kívánok, a Fidesz nevében keresem. Azért hívom, mert önnek is tudnia kell, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke megsértette a nyugdíjasokat. Azt mondta róluk, hogy szennyvíz folyik a szájukból, magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, és trágárul ordibálnak. Ez felháborító! A Jobbik szégyellheti magát! Nem először fordítanak hátat az időseknek, nem először sértegetik őket. Vona Gábor kijelentése csak a legutóbbi példa. Ne felejtsük el, emlékezzünk erre, amikor majd szavazunk! Köszönöm, hogy meghallgatott.

Ha szeretné meghallgatni, hogyan szól a dolog, Webmarketingmesek.tumblr jóvoltából most megteheti: