Halálkamion: kedden folytatódik a per Kecskeméten

Kedden folytatódik a 71 ember halálát okozó embercsempészi ügy a kecskeméti bíróságon. A per folytatása egy háromnapos menetben történik, tárgyalási nap lesz 22-én, 23-án és 24-én is: a mintegy 200 tanú rögzített vallomásának felolvasása kezdődik most meg, amikhez a vádlottak észrevételeket fűzhetnek. Az ügy tárgyalása július 21-én kezdődött, ennek beszámolóját itt olvashatják.

Ez volt az az egész világot felkavaró ügy, amelyben 71 ember, köztük gyerekek fulladtak meg nyomorúságos körülmények közt egy hűtőkamionba zsúfolva. A vádlottak a kamiont az osztrák autópályán hagyva elmenekültek. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség embercsempészés és más bűncselekmények miatt emelt vádat 1 afgán, 9 bolgár, illetve 1 bolgár és libanoni kettős állampolgárságú férfi ellen május elején. A vádlottak közül tízen előzetes letartóztatásban vannak, míg egyikük elszökött.

A vádirat szerint a sötét és levegőtlen hűtőkocsiba zsúfolt emberek már a mórahalmi indulást követő órában dörömbölni kezdtek. Erről a sofőr, a negyedrendű vádlott értesítette a banda vezetőit, de az elsőrendű vádlott, egy afgán férfi megtiltotta, hogy megálljon, és levegőhöz juttassa őket. Az elsőrendű vádlott, L. Samsoor azt is megtiltotta, hogy tankolni megálljanak. A kísérőkocsi hozott kétkannányi benzint, amelyet a magyar autópályán, a leállósávban állva töltöttek a teherautóba.

Az ajtót ekkor sem nyitották ki, de a dörömbölést már nem hallották, mondta az ügyész.

Arról, hogy közbe kellett volna lépnie-e a rendőrségnek, ebben a cikkünkben írtunk hosszabban. Hiába állítják német oknyomozók, hogy a magyar hatóságok megakadályozhatták volna a tragédiát, ez nem jelenti azt, hogy a hatóságokat felelősség terheli. Az biztos, hogy az embercsempész bandát nem tartották szoros megfigyelés alatt, de ha úgy is lett volna, egy szakjogász szerint is kérdéses, hogy a lehallgatott beszélgetés alapján lépniük kellett-e volna.

Július elején korábbi szándékával ellentétben mégis vallomást tett másodrendű vádlottja, aki azt mondta, sajnálja, hogy nem tudta megakadályozni az emberek halálát, de az ő szerepe ebben az esetben csak a tolmácsolásra korlátozódott.

Elismerte, hogy korábban sofőrként és előfutóként részt vett embercsempészésekben, valamint szállítók toborzásában, de az emberölés vádját visszautasította. A Kecskeméti Törvényszéken tárgyalt ügyben csak telefonon, tolmácsként állt kapcsolatban a harmad- és negyedrendű vádlottal, az elsőrendű vádlott utasításait fordította le nekik.

A bűnszervezet munkájáról is elárult részleteket, szerint eleinte 10-15 embert csempésztek a járművekben, akiknek jutott elég levegő, később a főnökök kapzsisága miatt nem ritkán 50, 80 vagy akár 100 embert is bezsúfoltak egy raktérbe. Tudomása szerint a menekültektől Ausztriáig 1000 eurót, Németországig 1700 eurót kértek a szervezet vezetői.