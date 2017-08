M. Richárd őszintén bánja, hogy ilyen tragikus balesetet okozott

Kedden levelet írt a Pesti Srácoknak a májusi, Dózsa György úti halálos baleset okozásával gyanúsított M. Richárd, melyben azt írja, a sajtóban valótlan, iratellenes és félrevezető hírek jelentek meg az ügyéről, ezért a nyomozati iratok alapján kívánja informálni az olvasókat a tényekről. Hétfőn írtunk arról, hogy a férfi nem került előzetes letartóztatásba, pedig közben az is kiderült, hogy kokainozott a tragédia előtt.

Felelősségemet nem kívánom másra hárítani, de felhívom arra a figyelmet, hogy a térfigyelő kamerák felvételei és a nyomozás adatai alapján készült műszaki szakértői vélemény alábbi részletei egyértelműen igazolják, hogy a balesetben mindkét jármű vezetőjének felelőssége megállapítható.

– írta M. Richárd a szakértői véleményeket idézve, melyek szerint a jármű vezetője szabálytalanul kanyarodott elé, amiért úgy tudja, hogy be is vonták a vezetői engedélyét. A Citroen hátsó ülésén utazó személyre is kitért, akinek pedig nem volt bekötve a biztonsági öve.

A gyanúsított elismerte, hogy a baleset előtt kokaint fogyasztott, de megjegyezte, hogy az orvosszakértői vélemény szerint az aktív hatóanyag a cselekmény idejére már kiürült a szervezetéből, ezért nem is befolyásolhatta az autóvezetést.

A férfi ugyanakkor levelében hangsúlyozta, hogy elismeri a büntetőjogi felelősségét és őszintén bánja, hogy ilyen balesetet okozott, emellett pedig azt is kiemelte, hogy a baleset sérültjei és az elhunytak hozzátartozói részére illő módon és megfelelő mértékben kártérítést kíván fizetni. Mint írta, mindezeket csak a korrekt tájékoztatás miatt írta le, bűnösségét teljes mértékben elismeri.

M. Richárdról a baleset után megírtuk: egy szebb napokat megélt keresztapa bizalmasa, ismert figurája az éjszakai életnek. Többször ült már börtönben, egyik vádlottja volt a kecskeméti maffiaper néven elhíresült pernek, amelynek elsőrendű vádlottja az a Radnai László volt, aki később a kilencvenes évek leszámolásos gyilkossági ügyekben zajló perek egyik koronatanújaként is ismertté vált.

A baleset után egy hónappal kiderült, hogy M. Richárd egy nagyobb, fekete, kabrió Mercedesszel járja a várost. Először azt lehetett hinni, hogy a jogosítványát se vették el, később kiderült, hogy de igen, sőt, már a baleset idején sem rendelkezett jogosítvánnyal, később „eltiltás hatálya alatt történt járművezetés” miatt pénzbírságot is kiszabtak rá.

Az éjszakai életben az a hír járja, hogy "védettséget" élvez, mert együttműködik a rendőrséggel.