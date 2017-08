Azok sem hallottak még semmit a milliárdos meditációs központról, akik ezzel foglalkoznak

Hárommilliárd forintból építene egy spirituális elvonulási központot a kormány a Pilisben – ez derült ki nemrég a Magyar Közlönyből. Ugyanakkor részleteket senki nem tud a leendő projektről, ami "egyházturisztikai fejlesztésként" szerepel. A Magyar Turisztikai Ügynökség későbbre ígért tájékoztatást, de azok sem hallottak erről a tervről, akik ilyen – persze összehasonlíthatatlanul olcsóbban felépített – központokat üzemeltetnek.

A Pilisben most is vannak kisebb meditációs, spirituális központok, bár ezek messze nem milliárdokból épültek. Van például a pilisi erdőben egy öt hektáros területe az Eredeti Fény Zen Közösségnek, a templomuk hét épületből áll. "Az Eredeti Fény Zen Templom hagyományosan koreai, ám a magyar körülményekhez bizonyos mértékben igazított zen gyakorlatot kínál bármilyen korú, életstílusú és vallási hátterű ember számára. A templom számos programot és elvonulást tesz lehetővé bentlakó szerzetesi- és világi közösségének köszönhetően" – olvasható a közösség honlapján.

Pilisszentkereszten a jezsuitáknak is van egy lelkigyakorlatos háza, ahova "külsős" vendégeket is fogadnak, szállással, ellátással, bár a kapacitásuk korlátos. A szolgáltatás a jezsuitáknak is fizetős.

Dobogókőtől néhány kilométerre, Pilisszentléleken szintén van egy kisebb jóga meditációs központ, ezt a fővárosi székhelyű Sivananda jógaközpont üzemeltetni. Pilisszentlélek egy pár száz fős zsákfalú, a település végén, közvetlenül az erdő szélén van az az ásramnak nevezett jógapihenőhely. Itt 1996 óta minden hónapban van jógahétvége, nyaranként pedig jógatáborok. A Sivananda vezetője, Veres András az Indexnek azt mondta: ő is olvasta a hárommilliárdból épülő központ tervét, de semmit nem tud a projektről. Meg se kereste őket senki, noha 22 éves tapasztalatuk van ezen a területen.

Nem csak a kormány, de a spirituális közegben ismert Balogh Béla, pontosabban a hozzá tartozó Fehér Sas Páholy Közhasznú Alapítvány is szeretne a Pilisben egy meditációs központot létrehozni, ahol állítása szerint ingyen gyógyítanának betegeket olyan emberek, akik amúgy nem orvosok. Az Álomvölgy néven futó projekt Piliscsabán lenne, de egyelőre nincs hír arról, hogyan áll ez a beruházás. Az pedig szinte kizárt, hogy akár Balogh Béla projektje, akár más szervezet beruházása fel tudná venni a versenyt az állami elvonulóközponttal. Előbbiek ugyanis néhány tízmillió forintból épülnek, nem milliárdokból. Leginkább pedig adományokból.

Fotó: fehersaspaholy.hu A Fehér Sas Páholy épülő központja a Pilisben

Egyébként az, hogy az állam elvonulóközpontot tart fent, nem újdonság. 2015 óta állami kezelésben van a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor, amelyet pár évvel korábban Kovács Gábor milliárdos és a Norvég Alap pénzéből újítottak fel. Annak a Norvég Alapnak a pénzén, amelyet Lázár János olyan vehemensen támadott. Ha a sopronihoz hasonló lesz a pilisi elvonulóközpont, akkor az jórészt a tehetősebb embereknek nyújt majd kikapcsolódást. Míg ugyanis egy kisebb pilisi elvonulóhelyen (például a Sivananda pilisszentléleki házában) napi néhány ezer forintban a program, a szállás és a teljes ellátás is benne van, a soproni kolostorban ez több tízezer forint per nap.