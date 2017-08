Magyarországon van Európa egyik legszuperebb közösségi kertje

Ez a park nem dekoratívabb, mint más parkok, mondta szerényen az Indexnek Vincze Tamás, a parkot tervező és kivitelező cég, a Magnolia Art Kertépítő Kft. vezetője. A park viszont csodálatosan szép, és még abban is különbözik más közparkoktól, hogy a fenntarthatóság eszméje alapján tervezték. Ez azt jelenti, hogy kizárólag helyi anyagokat használtak, őshonos növényeket telepítettek, és olyan növényekkel ültették be a parkot, amelyekről tudni lehet, hogy a cserszegtomaji környezetben kiválóan megélnek. "Az a különleges benne, hogy bemutatja a természetben lévő folyamatokat, így alapvetően nem az embertől függ a park működése. Fenntarthatósági mintaprojektnek szántuk" – fogalmazott.

Így a park karbantartási igénye is rendkívül alacsony, a fenntartását az önkormányzat végzi – egy közhasznú munkát végző embert bíztak meg a gondozásával –, nem használnak növényvédő szereket, csak természetes alapanyagú műtrágyát. Egyszóval, amiben csak lehet, a projekt egésze öko-szemléletet követ, írja a parkról a Gardenista.hu.

Vincze Tamás (aki maga is cserszegtomaji) azt mondja, hogy céljuk volt a parkkal az is, hogy a környéken lakó és arra kiránduló gyerekeket és felnőtteket érzékenyebbé tegyék a fenntartható szemlélet, a tudatosabb életmód iránt. "Ötleteket is szerettünk volna adni az embereknek. Mert ha látják, hogy a zöld tető alatt hűvösebb marad a levegő, hogy megtartja a nedvességet és a biodiverzitásnak is kedvez, mert virágok nyílnak rajta, akkor talán a park látogatói saját kertjeikben is szívesebben alkalmaznak fenntartható kertészeti ötleteket" – fogalmazott. A park nemcsak kikapcsolódást nyújt, hanem bemutató és demonstrációs kert is egyben, van benne egy amfiteátrum is, ahol szabadtéri órákat és előadásokat tart a szomszédos iskola és óvoda.

Fotó: Magnolia Art Kertépítő Kft. / Cserszegtomaji önkormányzat

Szeptember másodikán derül majd ki, hogy nyer-e az egyetlen magyar versenyző az European Award for Ecological Gardening pályázatán, a díjakat kimagasló ökológiai kertészeti teljesítmények elismeréseként adják.