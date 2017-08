Részlegesen lebénult a Bulgáriában balesetet szenvedett magyar lány

A Bulgáriában súlyos autóbalesetet szenvedett szegedi lányt megműtötték, de az első vizsgálatok szerint részlegesen lebénult, nem tudja majd forgatni a fejét, és ennél nagyobb baj, hogy továbbra sem ébredt fel a kómából - tudta meg a Zoom.hu Burkus Vanessza édesapjától.

A 19 éves lány július 19-én Bulgáriában szenvedett súlyos autóbaleset, és majdnem három hétig feküdt kómában a burgaszi kórházban, de családja hiába akarta hazaszállítani, az intézmény sokáig nem adta ki az ehhez szükséges papírokat. Végül augusztus 10-én egy kisgéppel hozták haza, és a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében kezelik. Az intézet vezetője, prof. dr. Molnár Zsolt azt mondta, hogy Burkus Vanesszánál a baleset után agyi ödéma alakult ki és két nyaki csigolyája is eltörött. Ráadásul komoly tudatzavarral került kórházba, tudata pedig nem tisztult ki.

Törött csigolyáit napokig egy speciális nyakmerevítővel rögzítették, míg augusztus 20-án megoperálták, és visszaforgatták, rögzítették az elfordult csigolyákat. Burkus Sándor, a lány apja ma a Zoom.hu-nak azt mondta, hogy "lánya előreláthatólag jobbra és balra nem fogja tudni mozgatni a fejét. De ez a legkevesebb, ahhoz képest, hogy továbbra sem ébredt fel a kómából".

Legkésőbb két hét múlva az Országos Orvosi Rehabilitációs Központba szállítják Vanesszát, ahol tovább folytatják a kezelését.

A nő szervezetét Bulgáriában több baktérium is megtámadta, ami miatt tüdőgyulladást kapott. Az orvosok a baktériumokat antibiotikumos kezeléssel próbálták visszaszorítani, de kettő ellen semmi nem hatott. A burgaszi kórházban háromszor akkora gégemetszést végeztek a lányon, ami miatt nyelőcsöve is elfertőződött. Szó volt arról, hogy a könnyebb táplálás érdekében gyomorszondát ültetnének be az orvosok, de ezt a lány kis súlya és termete miatt végül nem vállalták, így továbbra is az orrán keresztül táplálják.