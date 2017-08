Egymásnak esett az Orbánt bíráló Jeszenszky Géza és a kormánypárti fia

Egy már-már családterápiába torkolló kettős interjú jelent meg a Heti Válaszban Jeszenszky Géza, az Antall-kormány volt külügyminisztere, valamint a leginkább DJ-ként ismert, de közéleti témákban is megszólaló fia, Jeszenszky Zsolt főszereplésével. Jó ötlet volt nyilvánosan összeereszteni a két Jeszenszkyt: a volt külügyminiszter mára Orbán Viktor (és kormányának) egyik legerősebb kritikusa, fia viszont rajong a jelenlegi rezsimért, de legalábbis ki nem állhatja az ellenzéket.

Pubertáskori lázadás vagy meg nem értett modernség?

Az interjú azért is nagyon izgalmas, mert kirajzolódik, mennyire erősen meghatározza a két ember gondolkodását, politikai véleményét kettejük kapcsolata. Az apa szerint fia csak azért van más véleményen a politikai vezetésről, mint ő, mert éppen lázad. Az apa szerint az Antall-kormány idején nem volt ilyen a fia, ezért szerinte nála "ez egy megkésett pubertáskori lázadás". Ifjabb Jeszenszky szerint ez nem így van, apja kritikáját pedig kissé leereszkedőnek tartja.

Jeszenszky szavaiból úgy tűnik, neheztel az értelmiségre, amiért szerinte lenézik. Azt mondta, ő nem csak egy egyszerű DJ, hanem tájékozott, világlátott ember.

Műveltségben, világlátottságban bármikor ki merek állni bármelyik nagyképű, idegenszó-fetisiszta hózentrógeres hólyaggal

– mondja, ennél jobban pedig semmi nem mutatja jobban, mi is zavarja őt. Például az, hogy a baloldal, amelyik ki nem állhatta az Antall-kormányt, most mennyire elismeri annak tagjait (köztük az apját). "Rendkívül hiteles ez az elismerés" – mondja egy nagy adag iróniával.

Jeszenszky Zolt szerint van egy sok esetben nála is fiatalabb, korszerű és pragmatikus gondolkodású, művelt, tájékozott kör, akiket az "igazikonzik" folyton lehülyéznek".

Jeszenszky Géza az interjúban is keményen bírálja Orbánékat ("elítélem a közéletet elöntő hazugságáradatot, a közpénzen folytatott agymosást"), szerinte a fideszes vezetők elfelejtették, hogy a politikában sem szabad hazudni. Az egykori külügyminiszter szerint a cél nem szentesítheti az eszközt. Azt mondta, hogy az agymosás sikeres, mértéke pedig a kommunista korszakra emlékeztet. Ezzel a fia nem ért egyet, szerinte a baloldal ezt megérdemli, a médiaviszonyok pedig most lettek kiegyensúlyozottak, bár azt elismeri, hogy apja felvetése között van pár jogos is.

Egy ponton családterápiás foglalkozásba torkolt az interjú

Van egy nagyon érdekes része az interjúnak, amikor Jeszenszky Zsolt arról beszél, milyen fontos a család, az egyház, a nemzet. A riporter ekkor visszakérdez:

Milyen családot alapított eddig?

J.Zs: Sajnos még nem jött az a nő, akivel érdemes lett volna. De a meglévő családomat nagyra értékelem.

Vasárnaponként templomba jár?

J.Zs: Abszolút. Modern, ökumenikus keresztény istentiszteletre.

J.G: Ez újdonság számomra.

J.Zs: Pedig elmeséltem többször is. Úgy látszik, akkor sem figyeltél rám.

Később jön egy erős kritika az egykori minisztertől: "Az ország lassan megy valamit előre, de közben az a Szlovákia, amit az emberek itthon sokáig lesajnáltak, minden mutatóban lehagyott minket. Lengyelország elhúz mellettünk. Az észtek szintén, és már Románia is közeledik hozzánk. Én volnék a legboldogabb, ha védhetném az országot. Védtem is. Oslóban, nagykövetként. Amíg tehettem.

Azt viszont már nem lehetett képviselni, hogy oktalanul összevesszünk Norvégia jobbközép kormányával..."

Ifjabb Jeszenszky ebben nem ért egyet az apjával, szerinte vannak mutatók, amelyekben jobbak vagyunk, másokban rosszabbak.

A Fideszen belül nincs helye kritikának

Jeszenszky Géza viszont azt mondja, nem kívánhatja, hogy Orbán ismét nyerjen, miután nincs esély arra, hogy a kormányfő megálljt parancsoljon az embereinek és a neki hasznot hozó,

elképesztő mértékű korrupciónak.

Olyan kormányt szeretne látni, amiben a Fideszt korlátozza egy valódi jobbközép erő. "Ha ez nem működik, jöjjön új választás. Előtte vissza kellene állítani a választási rendszert kétfordulósra, hogy ne a győztes vigyen mindent" – mondja a volt miniszter.

Megint ez az értelmiségi nyünnyögés!

– válaszolja erre a fia. Zsolt egyetért ugyan abban, hogy jó lenne egy konzervatív párt, de az szerinte nem nyerne választást. Azt viszont elismerte a DJ, hogy a Fideszen belül nincs helye a kritikának, és ez szerinte is baj.

Abban mindketten egyetértenek, hogy a kormányrudat középen kellene tartani, csak abban nem, hogy ki tolta ki középről. Jeszenszky Géza szerint a gyűlölködő Orbán-kormány, a fia szerint a "liberálfasiszták".

Végül az kerül szóba, hogy az Orbán-kormány nem hallgatja meg az ellenérveket, ráadásul egyre nagyobb a közeledés az oroszokhoz. Az idősebb Jeszenszky azt mondta, ő maradna inkább az elvek embere, a fia viszont bízik Orbánban, szerinte a politikai akaratot ma csak úgy lehet átvinni, ahogy a kormányfő teszi. "Nem kell a vének tanácsára hallgatni" - mondja a fiú, ismét csak az apjára és a hozzá hasonló idős konzervatívokra utalva.