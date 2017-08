Megtaláltuk az éttermet, ahol rosszul lett a mogyoróallergiás brit nő

Sikerült megtalálnunk azt a budapesti éttermet, ahol 2014-ben majdnem meghalt egy mogyoróallergiás brit nő, miután az ételébe vagy a környezetébe mogyoró került. Beszéltünk az étterem vezetőjével is. Komoly dilemmák előzték meg a szerkesztőségben, hogy leírjuk-e az étterem nevét. Lehet, hogy csalódást fogunk most okozni, de végül úgy döntöttünk, nem nevezzük meg a helyet, mégpedig a következő okokból:

az ügyben nem állapították meg a vendéglő felelősségét, folyt rendőrségi nyomozás, de miután a tettes kiléte nem volt megállapítható, a nyomozást 2014. július 4-én felfüggesztették,

az éttermet a szerencsétlenül járt brit nő családja sem nevezte meg,

a család nem perelte be az éttermet,

egy három évvel ezelőtt történt eset miatt nem szeretnénk tönkretenni egy azóta is működő, és a vendégek értékelései alapján kedvelt éttermet.

Átlagos ételek átlagos áron

Az étterem a pesti belvárosban működik több mint 10 éve. Nem tartozik a Budapesten mostanában egyre-másra nyíló fine dining bisztrók közé, inkább hagyományos étlapjáról ismert. Árai átlagosak: egy gulyásleves 1000 forintba kerül, egy roston sült csirkemell 1500-ba, egy óriás bécsi szelet 3 ezer forintba. Tésztaételek 2000 forint körül vannak, desszertek 1000-1500 forintért kaphatók.

A hely a külföldiek számára feltehetően azért vonzó, mert magyaros ételeket is kínálnak, és néha van élőzene. A vendéglátóhelyeket értékelő Tripadvisoron közel 500 vélemény olvasható a helyről, ezek több mint 80 százaléka nagyon jóra és kiválóra értékelte a vendéglőt.

A külföldiek közül van, aki csak átlagosnak, jó ár-érték arányúnak írja le az ételeket, mások kifejezetten rajongva számolnak be a feltálalt fogásokról, a kiszolgálásról és a hangulatról. Az értékelést íróknak alig több mint 5 százaléka húzta le a helyet, ők adtak 1-es vagy 2-es osztályzatot, tehát ők vannak lényeges kisebbségben. Ők többnyire azt kifogásolták, hogy túl hangos a zene, hogy sokat kell várni a kiszolgálásra, vagy hogy az étel túlságosan átlagos volt. Átnyálaztuk a szöveges értékeléseket, de allergiával kapcsolatos kifogást senki nem közölt. Megnéztük a 2014-es bejegyzéseket is, amikor a brit nő esete történt, de ezek között sem találni az ételek minőségét kifogásoló véleményeket.

Sok ételallergiással találkoztak már

Sikerült beszélnünk a tulajdonossal és azzal a törzsvendéggel is, aki 2014 tavaszán ott volt, amikor Amy May Shead egy délután négy barátnőjével beült a helyre. A vendég úgy emlékezett, a társaság jó kedvű volt. A fiatal nő valóban jelezte, hogy mogyoróallergiája van, de sem a tulajdonos, sem a vendég nem volt biztos abban, hogy a brit nő valóban felmutatott-e olyan magyar nyelven írt kártyát, amin a súlyos ételallergiájára vonatkozó figyelmeztetés volt olvasható.

Ez egyébként nem különleges dolog. A főnök elmondása szerint egyre gyakoribb, hogy külföldi vendégeik magyar nyelvű tájékoztató kártyákkal érkeznek a glutén-, a liszt- vagy éppen a mogyoróallergiájukról. Megszokták már ezt, így ezeket a kártyákat minden esetben megmutatják a séfnek, aki ennek figyelembevételével készíti el az ételeket.

Amy May Shead

A súlyos agykárosodást szenvedett, járás- és beszédképtelen Amy May Shead néhány nappal ezelőtt szüleivel együtt szerepelt a This Morning nevű brit tévéműsorban, aminek korábban a szerkesztője volt. Az édesanyja itt azt mondta: a lánya a budapesti étteremben szólt, hogy súlyos ételallergiája van, és még fel is mutatott egy magyar nyelvű kártyát a mogyoróallergiájáról. Az anyja szerint a szakács biztosította arról, hogy az étel nem tartalmaz Amy szempontjából allergén anyagot, illetve, hogy a csirkés rizses étel, amit választott, nem készült mogyoróolajban. Az édesanyja azt is mondta: Amy mindössze egyetlen falatot evett a szószos csirkéből, és rögtön anafilaxiás sokkot kapott.

Egy törzsvendég kísérte ki a rosszulléttel küszködő nőt

A törzsvendég úgy emlékezett vissza, hogy a brit nő először csak kisebb rosszullétre panaszkodott, amit barátnői sem vettek egészen komolyan. Ő kísérte ki a nőt az utcára, hogy friss levegőt szívjon. Az étterem előtt azonban a nő állapota egyre rosszabb lett, majd elájult. Azonnal hívták a mentőket. Többször is, mert elsőre nem sikerült elérni őket.

A fiatal nő közben szívrohamot kapott és leállt a vérkeringése. Az étterem egyik felszolgálója kezdte meg az újraélesztését. A tulajdonos elmondása szerint nagy részben ennek köszönhető, hogy a lány életben maradt. Az újraélesztést aztán a mentők folytatták, majd állapota stabilizálása után kórházba szállították. A törzsvendég, aki szinte végig a fiatal nő mellett volt, meglepve olvasta most a hírekben, hogy a lánynál két allergia elleni injekció is volt, amit beadott magának. Ő ugyanis ilyenre nem emlékezett.

Az étterem vezetői másnap személyesen mentek el a kórházba, hogy a vendég állapotáról érdeklődjenek, de mivel nem hozzátartozók, nem adtak nekik felvilágosítást. A tulajdonos furcsállja, hogy a szülők később sem keresték meg őket azzal, hogy pontosan mi is történt a lányukkal az étteremben. Arra gyanakszik, hogy ők is sejtették: lányuknak ilyen súlyos ételallergiával nem szabadott volna étteremben ennie. Másnap két nyomozó jelent meg a vendéglőben, és részletesen kikérdezték a személyzetet.

Nem perelték be az éttermet

A történtek a tulajdonost is megviselték: azóta sem érti, mi okozhatta ezt a súlyos allergiás reakciót a brit vendégnél. Ő a magyar rendőröktől annak idején úgy értesült, a fiatal nő még vagy harminc másik anyagra is allergiás volt. Kérdésünkre, hogy a történtek óta jobban figyelnek-e a mogyoró és más allergének jelenlétére az étteremben, a tulajdonos nagyon határozottan azt válaszolta: már az eset előtt is fokozottan ügyeltek erre. A tulajdonos is azt mondta, amit szerda reggeli cikkünkben egy neves budapesti étterem séfje és egy HACCP-tanácsadó is megerősített, miszerint a mogyoró jelenlétét még akkor is nagyon nehéz kizárni a konyhákon, ha minden előírást betartanak. A súlyos ételallergiásoknál ráadásul akár egyetlen morzsányi mogyoró is okozhat sokkot, de néha az is elég ehhez, ha csak a közelükben kinyitnak egy földimogyorós zacskót.

Sokakat foglalkoztat az a kérdés, miért nem perelte be a család az éttermet. A brit tévéműsorban meg is kérdezték a szülőktől, miért nem nyújtottak be biztosítási kárigényt a budapesti étterem ellen. Amy May Shead édesanyja erre azt felelte: habár hosszú ideig foglalkoztak ezzel a kérdéssel ügyvédjeik, végül letettek erről. Ezt azzal magyarázta, hogy az étteremnek nem volt felelősségbiztosítása, Magyarországon ugyanis ez nem kötelező, csak választható lehetőség.