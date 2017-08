Tarlós szerint a metrós fakockákból lassan összeáll egy furcsa történet

40. Budapestinfóját tartotta Tarlós István főpolgármester.

Izgulnak?

– vágott a közepébe Tarlós, aki fontosnak érezte leszögezni, ő egy kamerának is ugyanazt mondaná, mint kilenc kamerának.

Római-part, mobilgát

Elmondta, néhány perce került a kezébe a választási bizottság határozata: ahogy azt mi is megírtuk, megtagadta az Együtt és a Párbeszéd által a római-parti mobilgát megépítése ellen benyújtott népszavazási kérdés hitelesítését pénteki ülésén a Fővárosi Választási Bizottság (FVB), amely szerint a főváros törvényesen jelölte ki a védmű nyomvonalát, így e kérdésben nem tartható népszavazás.

Örökösen a Római-part tönkretételével manipulálják a közvéleményt. (...) Semmiféle meggyőző bizonyítéka nincs, levegőben lévő megállapítások vannak. Manipulatív előfeltételezések. Manipulációk

– mondta Tarlós, aki felolvasta az üzemeltetők és tervezők hivatalos véleményét egy Lányi András által készíttetett anyagról, amit a közgyűlés elé visz majd, és amelyik anyag nem támogatja a partra tervezett mobilgát megépítését. A tervezők vélemény szerint a római part mentén megvalósítható mobilfalas védekezés biztonsági szempontból vállalható, talajtörés nem lesz. A terv megvalósítása erősíti a partszakasz természetközeli jellegét, rekreációs funkcióit. Nem sért jogszabályt.

Tarlós szerint van egy mondás, aminek az igazságtartalma időről-időre igaznak bizonyul: az igazság attól még igazság, hogy senki nem tudja, a hazugságok pedig mindig azok maradnak, még ha mindenki úgy tudja is. A mobilgát elleni tiltakozók magatartására szerinte az ellenségesség és ingerültség jellemző, ha a tőlük eltérő érveket valaki el meri mondani. Ez a felháborodáson kívül semmi egyebet nem vált ki belőlük.

Az új Bős-nagymaros

Nem szeretnénk egy új Bős-Nagymaros-helyzetet előállítani

– mondta a főpolgármester, aki szerint az akkori leállítást ma már a szakma jelentős része erősen vitatja. Árvízvédelmi, energiatermelései és hajózhatósági okokból is.

És akkor is ugyanolyan akciózás és lélektani nyomásgyakorlás és manipuláció zajlott, mint itt most a Rómain. A tiltakozás módszerei közötti hasonlóságra szeretne rámutatni, mondta Tarlós: szereinte akkor is, hiába voltak látványtervek, elhallgatták, lehurrogták azokat.

Nem igaz, hogy nem készültek összehasonlítható tanulmányok. Ez hazugság. Csak a főváros honlapján tucatnyi különböző anyag látható

– mondta. Szerinte folyamatosan félrevezetik a közvéleményt, ami nem véletlen. Szerinte konkrét javaslat nem is érkezett a partmenti mobilgáttal szemben, és megemlítette azt is, hogy a kritikusok tudatosan elhallgatják a Nánási utcai védműnek sem engedélyezési, sem kivitelezési engedélye nem volt, semmilyen számítás nem előzte meg, ismeretlen minőségű fércmű, amiről senki nem tudja mit bír.

Etikus hekker

Tarlós szerint a sajtó azon kísérletezik, hogy összemossa a BKK online jegyrendszerét, annak sikerességét, sikertelenségét a fiatal etius hekker akciójával és ügyvel.

A főpolgármester egyébként elmondta, hogy bár semmiképpen nem biztatna hekkerkedésre gyerekeket, de azért ő sem tette volna büntetett előéletűvé ezt a fiatalembert.

Furcsa ez a sok fakocka, kavics, fémlap

Tarlós szerint, aki a józan eszét használja, összerak egy történetet, ami egyre furcsább: mindig csak ez a könnyen előállítható hiba áll elő a metrónál, de még véletlenül sem hibásodik meg a fontosabb, nehezebben hozzáférhető részei.

méretre vágott fakocka, kavics és fémlap, most pedig videó van arról, hogyan manipulálták a vészféket. Pont addig húzza meg, hogy ne álljon meg a szerelvény, de az ajtónyitást befolyásolja

– mondta a főpolgármester, aki szerint aki ezeket csinálja, veszélyes hazárdjátékot űz.

Nem kell ehhez paranoiásnak lenni, és nem kell politikai idiótaságot vinni a dologba: túl gyakran ismétlődik és túl könnyen állítható elő

– mondta.