Visszatér a kánikula a hétvégére

Augusztus utolsó hétvégéjén visszatér a kánikula, többfelé akár 35 fok is lehet, sok lesz a napsütés, helyenként lehet zápor, zivatar - tudatta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Pénteken az Alföldön és a Dél-Dunántúlon derült, napos időre lehet számítani csapadék nélkül. De a Nyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység felett a többórás napsütés mellett már több lehet a gomolyfelhő, és ezeken a területeken délután, este zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben több helyen megélénkül a szél is. A minimumhőmérséklet 10-17 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. Napközben 29-33 fokig melegszik a levegő.

Szombaton is sok lesz a napsütés. Északon délután, este több lehet a gomolyfelhő, és ott néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében a szél is megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 30-35 fok között valószínű.

A sok napsütés mellett vasárnap is főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet erős a szél. A leghidegebb órákban 14-19 fok lehet. A nappali maximumok 30-35 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Az Időkép.hu szavaival élve, a "a szinte már menetrendszerű hőségzáró hidegfront csak hétfőre virradóra érkezik".

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn már gyakran lesz erősen felhős az ég, és szórványosan valószínű zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb. Kedd napközben csökken a felhőzet, kisüt a nap. Az ÉK-i szél megélénkül. 26-27 fok körüli nyárvégi idő lesz. Szerdán sok napsütésre van kilátás, csapadék nem lesz. 25 és 30 fok közé melegszik ismét a levegő.