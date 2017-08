Értelmiségi találkozót szervezett Szegeden Botka László, aki két párt politikusaitól is támogatást kapott. Karácsony Gergely azt mondta, nem fog küzdeni ellene, az Együtt egyik politikusa pedig azt mondta, ő írja Botka egészségügyi programját.

Amikor Farkasházy Tivadar a nyár elején bejelentette, hogy az idén nem szervezi meg az emblematikus szárszói találkozóját, már-már azt hihettük, hogy ezen a nyáron nem gyűlnek össze a demokraták sehol egy fehér sátor alatt Orbán rendszerén keseregni.

Aztán érkezett a meghívó több száz demokrata postaládájába, hogy Botka László ezen az augusztus délutánon értelmiségi találkozót szervez Szeged kertvárosi részén. A kormányzati média valamiért titkos értelmiségi összeesküvésnek kiáltotta ki, pedig bejutni nem volt nehéz: magam Botka Lászlóként mutatkoztam be, és simán beengedtek.

A Botka-találkozót úgy kell elképzelni, mint egy esküvői lakodalmat, ifjú pár, pálinka és felszabadult hangulat nélkül. Egy jól átmelegedett, nagy fehér sátorban sörpadokon hallgatták a résztvevők az értelmiségi, majd politikusi beszédeket. Ujhelyi István MSZP-alelnök meg is jegyezte, hogy ebben a sátorban ő legutóbb esküvőn volt, és nem is nagyon szeretne beszélni az este végéről.

Molnár Zsolt és Puch sem jött el

Egy ilyen értelmiségi találkozón a beszélgetéseknél két, sokkal fontosabb dolgot érdemes megnézni: ki jött el, és ki maradt távol látványosan. Hiszen távolság ide vagy oda, mégiscsak illik elmenni azoknak, akik bármilyen szerepet is akarnak magukat Botka László következő hónapokban zajló kampányában.

Az MSZP vezérkara természetesen felsorakozott: Molnár Gyula, Hiller István, Tóbiás József, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila mellett megjelentek a régi motorosok, Baja Ferenc és Szekeres Imre például.

Ám nem láttuk - az elmúlt hetek történései alapján nem meglepő módon - a leárulózott Molnár Zsoltot, illetve a háttérben még mindig erősnek tartott, ám zárt ajtók mögött kritizált Puch Lászlót.

A közéleti személyiségek közül megjelent Lengyel László politológus, Surányi György közgazdász, Árok Kornél és a kishantosi Ács Sándorné is. Nagy értelmiségi tolongásról azonban távolról sem beszélhetünk (nagyjából 100-an lehettek összesen, a politikusokkal együtt), pedig pogácsa és marhapörökölt is volt nokedlivel.

Botka és Karácsony összemérte magát

A sátorban feltűnt jó néhány politikus a Párbeszédből (lánykori nevén PM), elsősorban Karácsony Gergely társelnök, egyben miniszterelnök-jelölt feltűnése számít figyelemre méltónak. A beszédek előtt megkérdeztem Karácsonyt, hogy a részvételét értelmezhetjük-e az MSZP–Párbeszéd-összefogás deklarálásának, ám csak mosoly volt a válasz. A sátorban azonban ennél konkrétabban is utalt arra Karácsony, hogy bizony készen áll beállni Botka mögé.

Azt mondta, bár a sajtóban elterjedt a hír, hogy leválthatja Botkát az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként,

akik Botka-puccsban gondolkodnak, ne velem álmodjanak!

Karácsony azt mondta, látja "a kétfrontos harcot, amit Laci vív olykor a Fidesszel, olykor a sajátjaival", de ehhez ő nem lesz partner.

Botka Lászlóval biztosan küzdök egy igazságos Magyarországért, ellene biztosan nem

- mondta ki kereken Karácsony. A két politikus össze is mérte magát amúgy, és Karácsony jelentette be az immár szimbolikusnak számító eredményt: Botka magasabb nála. Később erre rákontrázott Molnár Gyula MSZP-elnök is: "a két fiatalember magasságával nincs gond, támogatom, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz".

Együtt-politikus is Botka csapatában

A Botka melletti kiállásnak ezzel nem volt vége. Felszólalt például Komáromi Zoltán, aki jelenleg épp az Együtt egészségügyi politikusa, Szigetvári Viktor helyettese a pártban - ám az elhangzottakból ítélve ez nem lesz tartós állapot.

Komáromi gyorsan felvázolta ugyanis, hogyan tenné rendbe az egészségügyet (erős politikai akarat és pénz kell hozzá, persze), majd kijelentette: "munkára jelentkeztem, Botka László felkért, hogy csináljuk meg azt a választási programot, amely mindenkit rádöbbent, hogy van megoldás". Vagyis az Együtt-politikus írja Botka egészségügyi programját, ami csak azért érdekes, mert az Együtt-elnök Juhász Péter épp az új pólust próbálja összetákolni az MSZP ellenében.

Botka demokrata tíz pontot hirdetett

Botka László is mondott egy beszédet, amelyben megerősítette a Fizessenek a gazdagok! című programját. A szegedi polgármester szerint ma igazságtalan az ország, így az a feladat, hogy egy új baloldali programmal igazságos országot teremtsenek. Mindehhez egy "patrióta, demokrata értékközösség" kell, ezt a szlogent annyiszor mondta, hogy várhatóan sokat fogjuk hallani a következő hetekben.

Botka ugyanis meghirdette a demokrata hazafiak tíz pontját, amelyben olyan tételek szerepelnek, hogy Magyarország nem demokrácia, nem lehet "Oroszország csatlósa", az EU mellett kell kiállni, véget kell vetni a korrupciónak, rendbe kell tenni az oktatást és az egészségügyet.

Botka az összefogás-problémáról ezúttal nem beszélt, Gyurcsány Ferencet viszont ismét erősen kritizálta. Szerinte az "Orbán-rezsim" létezése nemcsak a jobboldal érdeme, hanem a baloldal hibája is: méghozzá a a harmadik utas szociáldemokrácia kudarca, "a schröderi, blairi, gyurcsányi politika kudarca".

Botka azt mondta, Gyurcsánnyal nem a pozíciókról van vitája, hanem arról, hogy Gyurcsány még mindig úgy látja, hogy nem követett el hibát, és megbocsátották neki a választók az esetleges botlásokat. "Bárcsak igaza lenne, de láthatóan nincs." Így aztán nem tud vele semmiképp összefogni, ebből nem hajlandó engedni, Botka ugyanis a gyökerekhez, a tradicionális baloldali értékekhez akar visszatérni, és ezekből kiindulva akar egy teljesen új baloldali politikát megalkotni.

Botka azt is mondta, hogy bármilyen összefogás alapja az is, hogy minden párt "engedje el azok kezét, akik belesimulnak Orbán rendszerébe, akik túlélésre játszanak". Neveket, pártokat, konkrétumokat viszont nem mondott.

