Megismétlődhet a Szabadság téri cirkusz a gulágos obeliszk miatt

Jövőre tervezik átadni a Gulág áldozataira emlékező obeliszket, ami szinte rögtön viták kereszttűzébe került. Hogy például diplomáciai konfliktusok forrása lehet, aztán a belvárosi önkormányzat is elállt a tulajdonosi hozzájárulástól, holott eredetileg az V. kerület lett volna a helyszín, ezért most tovább csúszik az átadás, és a jelen állás szerint Óbudán adják majd át jövőre.

A belvárosiak reakciója részben érthető, ott már van egy konfliktusos emlékmű: A német megszállás áldozatainak Szabadság téri emlékműve a szakmai és politikai inkompetencia emlékműve is, titokban állították fel, és senki nem adta át. A szoboregyüttes ellen folyamatos a tiltakozás, az Eleven Emlékmű közössége nevű csoport demonstrál ott azóta is, és ők most a gulágos emlékmű miatt is felemelték a szavukat attól tartva, hogy ez is "az emlékezetpolitikai akarnokságnak a szimbólumává válna, amely a Szabadság-téri, nemzetközivé dagadt botrányhoz vezetett".

Egyelőre ugyanis - bár szakértői egyeztetésekről tudnak - de a laikus közvélemény szerintük nem kapott tájékoztatást a tervekről, írják, ezért Balog Zoltán miniszternek írt nyílt levélben érdeklődnek a 14 méter magas gránit emlékmű sorsáról.

Született-e formális kormánydöntés az emlékmű megvalósításáról és mi annak a pontos tartalma? Kit tekint a Gulág Emlékbizottság “a szovjet megszállás áldozatainak” és milyen történelmi időhatárokat vesznek számításba az érintettek kijelölésekor? Egyetlen központi – tehát politikai jellegű – emlékművet terveznek, vagy áldozati csoportonként, hely és szimbolika tekintetében is differenciált megoldásokban gondolkodnak? Pontosan mikor, hol és milyen költségkeretből készülne el a tervezett központi emlékmű? Volt-e, vagy lesz-e nyilvános vagy meghívásos pályázat, ha igen, mit tartalmaz a kiírás, kiket hívnak/hívtak meg és kik döntenek a tervekről? Hol lehet megtekinteni a látványterveket és műleírásokat? Milyen formában és mikor lesz módja a közvéleménynek, Magyarország közügyek iránt érdeklődő polgárainak arra, hogy a döntés előtt nyilvánosan véleményezzék a terveket?

A Gulágról és az áldozatokról a csoport ősszel beszélgetéssorozatot szervez.