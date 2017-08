A Momentum leállítaná Paksot, kipaterolná az orosz ügynököket

"Elegünk van abból, hogy Magyarország lefekszik egy KGB-ügynöknek" - kezdte felszólalását Fekete-Győr András elnök a Momentum esti gellérthegyi tüntetésén. Több százan vonultak fáklyával a Szabadság szoborhoz, hogy így demonstráljanak a Budapestre látogató Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen.

Fekete-Győr szerint Putyin nem Magyarország barátja, mert "egy barát nemcsak a saját érdekeit nézi". Putyin nem is támogató nagybácsi, mert az nem kér semmit a támogatásért cserébe. Putyin még csak nem is üzleti partner, mert "az nem veri át, nem zsarolja az üzletfeleit". "Remélhetőleg Putyin soha nem lesz a szomszédja Magyarországnak, mert egy jó szomszéd nem vonul be a kertünkbe, és csatolja el önkényesen a veteményesünket" - mondta feltehetően a Krím-félszigetre célozva.

Putyin egy diktátor, és egy diktátor nem barátja senkinek, akinek fontos a béke, a szabadság és Európa.

Fekete-Győr András ezután rá is tért a Putyin-látogatás magyar belpolitikai következményeire. A Momentum vezetője arról beszélt, hogy a következő választás tétje, hogy Moszkva vagy Európa. A közönség persze erre hosszan skandálta, hogy Európa.

A Momentum vezetője ezután pár konkrét ígéretet is megfogalmazott, milyen más politikát folytatna, ha kormányra kerülne. A momentumosok például nem tartják érvényesnek Paks II szerződéseit. "Minden betűt, minden részletet nyilvánosságra fogunk hozni", és Fekete-Győr biztos abban, hogy tele van a nemzet érdekeivel ellentétes záradékokkal.

A nemzet érdekeivel ellentétes szerződést márpedig "minden áron" fel fogja mondani a Momentum, ha kormányra kerül. "Nem hagyjuk, hogy titkos paktumokkal több évtizedre odaláncoljanak minket Oroszországhoz."

Az elnök azt is megígérte, hogy külön testületet állítanak fel az "illegális orosz hírszerzési tevékenység kivizsgálásra", és "kipateroljuk az országban elszaporodott illegális hírszerzőket".

Erősíteni fogják az Oroszországgal szembeni szankciókat. Az orosz elnökkel pedig akkor hajlandó találkozni, ha "kivonta csapatait Ukrajnából". Fekete-Győr azt is mondta, hogy "megvédjük" a balti államokat egy orosz támadással szemben.

8 Galéria: A Momentum fáklyás vonulása Fotó: Bődey János / Index

Fekete-Győr azzal zárta, hogy "Orbán Viktor azért közeledik Moszkvához, mert putyini mintára a félelem rendszerét építi", de a Momentum nem fogja hagyni, hogy sikerrel járjon. "Magyarország akkor sikeres és szabad, ha európai" - mondta a Momentum elnöke.