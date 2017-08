A Momentum átírta az utcaneveket Putyin tiszteletére

Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken elmondta, hogy a világbajnokság megnyitóján való részvétel mellett Putyin munkamegbeszélést folytat Orbán Viktorral.

Az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezik Budapestre, köztük az orosz egészségügyi miniszter, aki egyúttal a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság társelnöke is, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartanak az orosz és a magyar kormány miniszterei részvételével.

Az egész programról Szijjártó azt mondta, hogy fél-háromnegyed délutánt fog felölelni.