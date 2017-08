Ingyen tanulhat nyelvet, de csak pár napja van jelentkezni

Ugyan nem nagyon reklámozzák, de idén is lehet ingyen nyelvet tanulni a szakképzési centrumokban. A képzésekre augusztus 31-ig, azaz még csütörtökig lehet jelentkezni.

A tanfolyamok ugyan "Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.", illetve "Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II." néven futnak, de nagyrészt angol vagy német oktatást jelentenek. Az egy éves OKJ-s képzések nappali vagy esti tagozatokon indulnak. A részt vevők az idegen nyelv mellett a 300 órás kurzus 30 százalékában informatikai ismereteket, 10 százalékában pedig közgazdasági, vállalatirányítási ismereteket is tanulhatnak.

A tanfolyamokra szinte bárki jelentkezhet, nem kell sem bt., sem kft. ügyvezetőjének lenni. Az I-es szinten elég az alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés, a II-es szinten az érettségi vagy a szakközépiskolai érettségi. Természetesen egyetemi végzettséggel is lehet jelentkezni, korhatár nincs.

Ezeket az uniós pénzből finanszírozott tanfolyamokat a kormány tavaly teljesen váratlanul jelentette be. Olyannyira váratlanul, hogy még a szakképzési centrumokban dolgozók is csak akkor tudták meg ezt, amikor az első sajtóhírek hatására tömegesen kezdett el náluk csörögni a telefon.

A tanfolyamok elvileg azzal a céllal indulnak, hogy a kis és középvállalkozások növekedését ne hátráltassa az idegen nyelvtudás hiánya. Az esti tagozatos képzés végén a résztvevők OKJ-vizsgát tehetnek, de ez nem lesz kötelező, és aki nem vizsgázik le, annak sem kell fizetnie semmit.

Azt, hogy az adott tanfolyamokat melyik iskolában tartják, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján lévő keresőben lehet megtalálni. Itt kell kiválasztani a menüben a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. vagy II. szakképesítést, és a megye megadása után látható, hol indulnak a kurzusok.

Tavaly szeptemberben nagyon népszerűek voltak ezek a tanfolyamok, az eredeti keretszám 10 ezer volt, de több mint 12 500-an kezdtek el nyelvet tanulni. Voltak olyan elképzelések, hogy egy rendelettel az eredeti 10 000 fős keretszámot visszamenőlegesen módosítják 25 ezerre, így a 2017-es, februárban induló keresztféles képzésekre is többen fértek volna be, és idén szeptembertől is 25 ezres létszámot akartak meghatározni. A szak- és felnőttképzés helyettes államtitkárság élén azonban váltás következett be, és visszavonták a létszámok bővítésére vonatkozó előterjesztést. A 2017/2018-as tanévben így mindössze 6 ezer hely lesz csak. Hamarosan külön cikkben foglalkozunk azzal, miért alakult ez így.