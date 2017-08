Visegrádnál már hibázott a Római-parti gát tervezője?

Három évvel ezelőtt a visegrádi mobil gátat kivitelező konzorcium a tervezés súlyos hibái miatt szerződést bontott a terveket készítő Tér-Team Kft-vel, számol be az esetről az átlátszó.hu.

A lapnak Nemes Zoltán vízépítő mérnök, a visegrádi beruházást kivitelező konzorcium projektvezetője mondta el, hogy a Tér-Team (most a Római-parti mobilgát tervezőcége) több hibát is elkövetett.

Elmosott földmű

Három éve a Tér-Team kiviteli tervei alapján kezdték meg a földmű építését egy 200 méteres visegrádi szakaszon, de azt tapasztalták, hogy a Duna néhány hét alatt bemossa az 1:3-as rézsűt. (Az arányszám a rézsű magasságának és szélességének arányát jelöli.) A kivitelező ezek után szerződést bontott a Tér-Team-mel.

A mérnök szerint a Tér-Team a Római-parti rézsűt még meredekebbre tervezte, ezért ott is az várható, hogy a Duna elmossa azt. Ez nem biztos, hogy katasztrófát jelentene, mivel elég mély szádfalas alapozást terveznek, de azt a méretezett állékonyságot, amivel a tervező számol, mindenképp csökkenti, valamint a Duna felől kilátszana a beton alap jó része.

Majdnem berobbant gázvezeték

A visegrádi mobilgát tervezésekor Nemes szerint a Tér-Team elkövetett még egy nagy hibát: elmulasztotta a közműegyeztetést, azaz nem kérte ki a szolgáltatótól a gázközmű terveket.

A földmunkák elkezdése után néhány nappal ugyanis kiderült, hogy a tervező által kijelölt nyomvonaltól mindössze 80 centiméterre fut egy középnyomású gázvezeték. Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett súlyos baleset a dologból: ha valamelyik munkagép felszakította volna ezt a vezetéket, akkor ott nagy valószínűséggel berobbant volna a kiömlő gáz.

Kockázatos védőtávolság

Nemes szerint a Tarlós István által összehívott tudományos tanács korábban azt állapította meg, hogy a Római-parti mobilgát tengelyétől 10-10 méterre nem lehetnek fák. Ám a tervező Tér-Team a mostani mintakeresztszelvények alapján ezt a 20 méteres védőtávot 4 + 6 méterre módosította. Ezzel a beruházó nagyon komoly kockázatot vállalt a mérnök szerint: ha a védmű tengelyétől 6 méterre van egy 15 méter magas fa, és az rádől a mobil gátra, azt garantáltan megsemmisíti, gátszakadás lesz.

Sok a hasonlóság a két mobilgát között

A vízépítő mérnök szerint sok a párhuzamos vonás a visegrádi és a római-parti építkezés között. Nemcsak a geológiai adottságok vagy a műszaki megoldások tekintetében, de például mindkét esetben úgy döntöttek a városvezetők, hogy a partvonalra épített mobilgátat preferálják; ugyanakkor a partvonaltól távolabbi verziót egyik esetben sem vizsgálták kellő alapossággal.

(A visegrádi mobilgátépítés még csak részben van kész, körülbelül az egyharmada még megépítésre vár a beruházás második ütemében. Ez ugyan jóval kisebb beruházás, mint a tervezett budapesti, a teljes szakasz összköltsége kevesebb, mint nettó 2 milliárd forint lesz.)

Visegrádon végül feljebb építették a mobilgátat

Egy rövid szakaszt leszámítva, ahol meg kellett kerülni a közelben fekvő gázvezetéket, gyakorlatilag közvetlenül a 11-es út mellett építették meg a mobil gátat, vagyis a felvitték a nyomvonalat a partélről a lehető legmagasabbra, mondta Nemes az átlátszó.hu-nak. Az ártérben így megmaradt a fák és cserjék nagy része, ami nemcsak ökológiai és tájképi szempontból nagy nyereség, de a megmaradt növényzet kiválóan védi is a mobil gátat a jég és az uszadékok ellen.

Így jelentős költségmegtakarítást is elértek, hiszen a magasabban futó nyomvonalon sokkal kisebb mobil fal és alépítmény is elég volt, így jóval alacsonyabb összegből meg lehetett valósítani a beruházást. (A napokban bemutatott, civil szakértők által készített alternatív Római-parti mobilgát-javaslat is inkább feljebb javasolja a gátépítést, mint a városvezetés által támogatott parti sáv.)

Kora délután kerestük a Tér-Team Kft.-t, hogy válaszoljon az állításokra, de az ígért visszahívásra még várunk.

Borítókép: Fotós: A mobilfalas gát szerelése Visegrádon 2015. november 30-án.

Fotó: Kovács Attila / MTI