23 civil szervezet Alkotmánybíróság elé viszi a civiltörvényt

A kormány keresztülvitt egy civil szervezetek megbélyegzésére és vegzálására alkalmas törvényt. A TASZ, a Helsinki Bizottság, és az Amnesty International jelezte legelőször, hogy szerintük alkotmányellenes a törvény, ezért polgári engedetlenséget jelentettek be: nem hajlandóak regisztrálni magukat, mint külföldről támogatott civil szervezet. (a törvényről itt írtunk). Később további négy szervezet csatlakozott a polgári engedetlenséghez.

A törvény értelmében minden, évi 7,3 millió forintnál nagyobb külföldi támogatásban részesülő civil szerveteknek regisztrálnia kell magát, mint "külföldről támogatott", és ezt az információt minden fórumon meg kell jeleníteniük.

A TASZ ügyvezető igazgatója az Indexnek azt mondta: meggyőződésük szerint ez a törvény nem állja meg a helyét sem Magyarországon, sem Európában, ezért szeretnék elvinni az ügyet a magyar bíróságokra, az Alkotmánybíróságra, az Európai Bíróságra és a strasbourgi emberi jogi bíróságra.

Most ez megtörtént, "23 civil szervezet, mely a Civilizáció kampány során is együttműködik, együtt nyújtott be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz a civileket megbélyegző törvény miatt" - írják a Helsinki oldalán.

„A Civilizáció kampány keretében több civil szervezet tiltakozott a megbélyegzés ellen, mivel a jelenlegi magyarországi politikai nyilvánosságban a külföldről támogatott jelző kizárólag arra alkalmas, hogy a szervezetek hitelességét és az irántuk megnyilvánuló közbizalmat aláássa. Mindez pedig sérti a civilek Alaptörvényben biztosított jó hírnévhez, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát, valamint sérti a szabad véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot" - írják.

