Eltörte a rendőr orrát, öt és fél évet kapott

Jogerősen öt és fél évre ítélt a Kunszentmártoni Járásbíróság egy cibakházi férfit, aki az intézkedő rendőrnek betörte az orrát, írja az MTI. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyész, Varga Árpád azt írta, hogy a 28 éves férfi egy éjszaka ittasan, a bezárt kaput a helyéről leemelve megjelent korábbi élettársa házának udvarán, hogy magával vigye a kutyáját, arra hivatkozva, hogy a nő nem gondoskodik megfelelően az állatról.

A nő tiltakozott, és kihívta a rendőrséget. A rendőrök távozásra szólították fel, a férfi előbb kiment az utcára, majd hirtelen megfordult és az udvar felé futva az elé lépő egyik rendőr arcába vágott ököllel. A rendőrnek az ütéstől eltörött az orrcsontja.

A Kunszentmártoni Járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt ítélte el a férfit, a börtön mellett 6 évre a közügyektől is eltiltotta, továbbá elrendelte a férfi korábbi, 2 év felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is. Az ítélet jogerőre emelkedett, ezért a bíróság a büntetés végrehajtását is elrendelte - olvasható a főügyész közleményében.