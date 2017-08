2000-ben jelentette be, hogy eltűnt a férje, 15 év után bevallotta, ő ölte meg

A rendőrség lezárta a nyomozást egy eltűnés miatt indult, emberölés elkövetésének bűntette gyanújával folytatódott ügyben azután, hogy az eltűnést bejelentő feleség 15 év után bevallotta, meggyilkolta a férjét, írja a Zsaru magazin. Az ügy 34 nap híján elévült volna. A rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztálya éppen ezért hívta még egyszer be a nőt kihallgatásra 2015-ben, mert volt néhány gyanús részlet.

A szegvári nő 2000. december 5-én tett bejelentést, hogy a férje eltűnt. F. Szilvia sztorija szerint a férfi az egyik nap megkérte, hogy készítse ki az útlevelét, hogy Németországba utazzon, aztán amikor a nő hazaért, se az útlevél, se más iratok nem voltak már a lakásban, és a férfi néhány ruháját is magával vitte. Ugyanakkor a rendőrség kiderítette, hogy a férfi nem lépte át a határt, majd azt is megtudta, voltak hosszabb távú üzleti tervei, illetve hogy a nő "hűtlensége miatt" amúgy is megromlott köztük a viszony.

A férfitól a nő 2002-ben, távollétében elvált, 2007-ben pedig a bíróság is holttá nyilvánította a férfit. Amikor 2015. októberében a rendőrök a nőt behívták kihallgatásra, az ügyvédjével jelent meg, és beismerte a gyilkosságot. Ahogy elmondta, aznap Magyartés külterületén az éjszakába nyúlóan szántott, a férje pedig részegen utánament és szidalmazni kezdte. A nő erre a traktorból előkapott pajszerrel agyonütötte, a holttestet a közelben elásta, majd a pajszert is eldobta és hazament.

Amikor a területre 2015-ben már a rendőrséggel együtt visszatértek, az időközben alaposan megváltozott környezet miatt a nő nem tudta pontosan megmutatni a holttest elásásának helyét. A lap által egyhangúnak leírt tájon fák nőttek, más fákat meg kivágtak, így hiába keresték, a holttest soha nem került elő. Mivel azonban a nő beismerő vallomást tett, és nem szenved kóros elmeállapotban, jelenleg szabadlábon védekezik.