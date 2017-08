Ez nem akciófilm, magyar rendőrök fognak el egy drogdílert

Egy 23 éves kábítószerkereskedőt fogtak el a rendőrök kedden délután a Józsefvárosban. Az esetről videó is készült, ami igencsak meglepetésszerű és összehangolt akciót mutat.

A rendőrök egy pillanat alatt körbeveszik az utcán ücsörgő társaságot a VIII. kerületi Déri Miksa utcában, két rendőr az asztalra is felugrik, és egy pillanat alatt földre kerül mind a négy ember. Ha jobban megnézi a videót, a kép bal oldalán láthat egy járókelőt is, akit ugyanígy váratlanul ér az akció, úgyhogy ő gyorsan vissza is fordul.

A rendőrség kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 23 éves budapesti O. Márióval szemben.

A nyomozás adatai szerint a férfi napi rendszerességgel árult kábítószert Budapesten. Elfogásakor 6,9 gramm kábítószergyanús anyag volt nála. A lakásán tartott házkutatáson kábítószergyanús anyag készítéséhez használható vegyszereket, 42,8 gramm dohánnyal kevert kábítószergyanús anyagot, 1,8 gramm kábítószergyanús, szúrós szagú fehér port, csomagolóanyagot, patikamérleget és készpénzt foglaltak le.

Budaörsi rendőrök kedden elfogtak egy másik kábítószerkereskedőt is Budapesten. Járőrök először Budaörs főterén figyeltek fel több gyanús emberre. Igazoltatták őket és autóikat is átvizsgálták. Az egyik autó kesztyűtartójában több alufólia pakkot találtak kábítószergyanús anyaggal. Az autó utasteréből borítékok és még 23 darab alufólia pakk került elő. A rendőrök hat embert állítottak elő a Budaörsi Rendőrkapitányságra, három nőt és egy férfit tanúként hallgattak ki.

A 37 éves L. Kornélt és a 33 F. Krisztiánt kábítószer birtoklásának gyanújával hallgatták ki, ami vétségnek számít. A drog gyorsteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Az F. Krisztián lakásán tartott házkutatáson a rendőrök kábítószergyanús növényi származékot foglaltak le.

A nyomozók megtalálták és budapesti lakásában fogták el a 33 éves budapesti Sz. József Attilát is, aki a két férfinak a kábítószert eladta. A lakásán tartott házkutatáson közel 11 millió forint készpénzt és egy kiló kábítószergyanús növényi anyagmaradványt foglaltak le. A férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették.