Januártól regisztrálhatják magukat a választásokra a külföldön dolgozó magyarok

A külföldön dolgozó magyarok várhatóan januártól kérhetik felvételüket a választási névjegyzékbe, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az országgyűlési képviselők választását az alaptörvény szerint áprilisban vagy májusban kell megtartani. A választás jó eséllyel április 8-án lesz majd, az ennél korábbi időpontra, április elsejére esik ugyanis húsvét. A regisztráció az ezt megelőző 70–90 nap között lehetséges, azaz január 8. és március 18. között.



Miközben a magyarországi lakcímű és itthon is szavazó választópolgárok automatikusan bekerülnek a névjegyzékbe, és így szavazhatnak is, a külföldön dolgozó magyaroknak minden egyes választáson vagy népszavazáson előzetesen kell kérniük a nyilvántartásba vételt. Ők csak személyesen a külképviseleteken szavazhatnak, amihez nemritkán többórás utazást kell vállalniuk.

2014-ben a parlamenti választáson 24 119-en szavaztak így, tavaly októberben a népszavazáson pedig kevesebb mint tízezren, miközben egy 2014-es KSH-tanulmány szerint akkor 330 ezer magyar élt Európában.

A tartósan vagy ideiglenesen külföldön dolgozó magyarokkal szemben a határon túli magyarok regisztrációja a választás előtti 15. napig folyamatos, és tíz évig maradnak a listán (sokszor haláluk után is érvényes szavazókként) . Közülük a Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint jelenleg 293 524-en szerepelnek a választási névjegyzékben, de már 355 ezer kérelem érkezett be. A kormány nemrég kampányt is indított azért, hogy lehetőleg minél többen regisztráljanak közülük már most, írja a Magyar Nemzet.



A határon túli magyarok mintegy 95 százalékban a Fideszt támogatják. Becslések szerint két-három parlamenti mandátum sorsát dönthetik el 2018-ban, ami szoros eredménynél döntő lehet. A másik csoport, a külföldön szavazók pártpreferenciáiról nehezebb képet kapni, mert szavazataikat a lakcímük szerinti egyéni körzet listás és egyéni szavazataihoz keverik. A 2014-es EP-választáson az egész ország egy választókerületet alkotott, a Fidesz ebben a csoportban is nyert 45 százalékkal, az Együtt–PM 17, az LMP 15, a Jobbik 12, a DK 5, az MSZP pedig 4 százalékot ért el.