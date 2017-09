Demeter Márta belépett az LMP-frakcióba

Demeter Márta, aki korábban az MSZP elnökségi tagja is volt, az év elején lépett ki a szocialista frakcióból és a pártból is.

Az elmúlt időszakban többször szólalt fel LMP-sekkel, az Indexnek most bejelentette: csatlakozik az LMP-frakcióhoz.

A pártba egyelőre nem lép be, azt pedig még tudni, szerepel-e majd a párt 2018-as választási listán.

Az MSZP számára azért lett vállalhatatlan, mert egykori párttársai szerinte akár egyéni, akár üzleti érdekek mentén bármikor készek együttműködni a Fidesszel és ezzel segíteni a rezsim hatalmának fenntartását.

Nemrég felszólalt egy LMP által szervezett tüntetésen a Kossuth téren. Korábban pedig a Magyar Nemzet írta, hogy egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatát a párttal. Mi is úgy értesültünk róla, hogy belép az LMP-frakcióba. Igaz ez?

Igen. Szeptember elsejével csatlakozom az LMP országgyűlési képviselőcsoportjához.

Miért éppen most, hét hónappal a választások előtt?

Az elmúlt hónapokban két cél vezetett. Elsősorban aktív munkával megmutatni, hogy lehet megalkuvásmentes ellenzéki tevékenységet folytatni, ügyeket feltárni, végezni mindazt, amit a kormányzati politikával elégedetlen választók várnak az ellenzéki képviselőktől. A másik célom az volt, hogy szerepet vállaljak annak az opciónak a kialakításában, ami a 2018-as választásokon érdemi politikai lehetőségként lehet a választóknak bemutatni.

Személyesen is megtapasztaltam azt, amit a kutatások is igazolnak, hogy hatalmas az igény az új megoldásokra. A kormányváltást akaró politikusok nem dőlhetnek hátra és merenghetnek azon, hogy kevés-e a rendelkezésre álló idő. Ha hét hónap van, akkor ennyi alatt kell felépíteni és bemutatni a lehetséges legjobb megoldást az embereknek. De amit szintén megtanultam ebben a valamivel több mint fél évben, hogy az általam kitűzött célok eléréshez szilárd szövetségesek is kellenek.

De miért éppen az LMP-frakció tagja lesz?

Látnunk kell, hogy a politikai tér jelentős változásokon ment át az utóbbi évben. A Fidesz lecserélte szavazóbázisát és kivonult a politikai centrumból. A Jobbik is változtatott a profilján, de nem tudta elérni a centrumot.

Az MSZP képtelen a társadalom többségét megszólítani és hitelesen képviselni, miután többszörösen bebizonyította, hogy választóit cserbenhagyva bármikor hajlandó együttműködni a Fidesszel.

Az LMP viszont pozitív irányba változott. Frakciójuk professzionálisan működik, számomra nagyon szimpatikus módon intenzíven és kitartóan dolgozik, sorra lép fel azokkal a kormányzati lépésekkel és lopásokkal szemben, amelyek joggal váltják ki a magyar társadalom jelentős részének ellenszenvét.

Az LMP integratív közösség, mely képes elfoglalni a politikában keletkezett űrt és centrummá válni, egy új logikán szerveződő keretet kialakítani, mely alternatíva a Fidesszel szemben. Itt látom azt, hogy közös munkával kialakítható egy olyan Magyarország víziója, ahol a magyar emberek többsége megtalálhatja a saját vágyai, jövőképe alapján a maga helyét. Nem változott az értékrendem, és nyugodt szívvel mondhatom az MSZP-ben és az „összefogásban” joggal csalódott baloldali szavazóknak, hogy nem kell többé kompromisszumot kössenek az elveikkel, az LMP hiteles megoldás lehet a számukra.

Ki keresett meg kit? Ön a pártot vagy a párt Önt?

Sok ügyben dolgoztunk együtt az Országgyűlésben, és közösen arra jutottunk, hogy hivatalossá tesszük az együttműködésünket. Természetszerűleg alakult így, az LMP politikájában saját meggyőződésemet is viszontlátom, amellett, hogy a legkeményebben dolgozó frakcióról beszélünk, ami szintén nagyon fontos.

Belép a pártba is?

Elsőként a frakcióba való belépéssel fűzzük szorosabbra az együttműködést. Nem feltétlenül kell ahhoz párttagnak lenni, hogy valaki politikai aktivitást fejtsen ki. A párttagság nem egyoldalú döntés kérdése, ahhoz az illető személy mellett az adott politikai közösség támogató álláspontja és döntése is kell, ami nyilvánvalóan a közös politikai cselekvésen és a személyes kapcsolatokon alapszik. A most hivatalossá váló közös munka értelemszerűen elvezethet a pártba való belépéshez is.

Szerepelni fog a 2018-as LMP-listán? Erről megállapodott az LMP-vel? Úgy hallottuk, befutó helyet kért magának.

Eddig sem titkoltam azt, hogy 2018 után is szeretnék aktív szerepet vállalni a politikai életben. Az, hogy ez milyen formában történik majd pontosan, az LMP testületeinek döntésén és a választók támogatásán múlik.

Az MSZP-ben az az értelmezés az ön távozásáról, hogy miután világossá vált, hogy egyéni körzetet sem kap, és a lista befutó helyén sem szerepelhet, nem volt oka a pártban maradni, és egyéni érdekei miatt lépett.

Javaslom azoknak akik egy pillanatra is ilyen nevetséges dolgot állítanak, hogy nézzenek a saját pártjukra és magukba, és legalább egyszer árulják el az embereknek, miért gondolják azt, hogy kizárólag pozíciókról szólhat a politika.

Hasonló témákkal, biztonságpolitikai ügyekkel foglalkozik, mint Szél Bernadett, példának elég a Pharaon-ügyet említeni. Felmerült esetleg, hogy LMP-sként beül a helyére a nemzetbiztonsági bizottságba?

Szél Bernadett frakcióvezetőként továbbra is a nemzetbiztonsági bizottság tagja lesz. Tökéletesen kiegészítjük majd egymás munkáját, hiszen én továbbra is a biztonságpolitikai területtel, a honvédelemmel és a rendvédelemmel foglalkozom elsősorban.

Más pártok is megkeresték azóta, hogy elhagyta az MSZP-t és függetlenként tevékenykedett?

Noha különböző formában, de minden ellenzéki párt képviselőjével együtt dolgozom konkrét ügyekben, nem keresett meg más párt azzal, hogy lépjek be a frakciójukba.

Az LMP nagyjából 4 százalékon áll. Elég merész dolog kormányváltó erőként elképzelni.

A közvélemény-kutatás mindig pillanatfelvétel, ami kiváló jelzés arra, hogy lemérjük, milyen irányban célszerű haladni, minek van társadalmi támogatottsága. De nem a pillanatfelvételek kedvéért kell politikát csinálni, hanem azért, hogy a meggyőződésünk szerinti lehető legjobb ajánlattal tudjuk elnyerni a választók többségének bizalmát a valódi megmérettetésen.

A jelenlegi közvélemény-kutatások nem egyszerűen azt mutatják, hogy az LMP ott lesz 2018-ban is a parlamentben. Jelzik azt a tendenciát is, hogy a párt képes lehet a politikai centrumot betölteni és ebben óriási növekedési potenciál van. Egy olyan politikai centrum, amelyik nem csak szavakban ígéri meg a politikai kurzusváltást 2018-ra, de cselekszik is érte, és ami fontos, az eddigi tevékenységével is bizonyítja, hogy egy élhetőbb Magyarország létrehozása sarkallja, biztosan számíthat a társadalom jelentős részének támogatására. És ez a ma ismert párttámogatottsági számokat is alaposan átírhatja.

Viszont van egy másik adat. 16 százalék szavazna az LMP-Momentum- Együtt- Párbeszédre. El tudna képzelni egy ilyen együttműködést?

Ez az adat is jól mutatja, hogy milyen nagy az igény az új megoldásokra, egy új logikán szerveződő együttműködésre. Az elmúlt hónapokban én is számos politikussal és civil szereplővel beszélgettem, vitatkoztam arról, hogyan teremthető meg az az alternatíva, amire ennyire látható módon valós társadalmi igény van.

Csak ismételni tudom magam, hogy ma én ezt a politikai centrumot az LMP körül látom létrehozhatónak.

Az, hogy még kik vállalnak ebben politikai szerepet, a következő hónapokban ki fog derülni. De fontos hangsúlyozni, hogy ez az együttműködés csak akkor lehet hiteles, ha semmilyen formában nem vállal közösséget még hallgatólagosan sem olyanokkal, akik maguk is az Orbán-rendszer fenntartását szolgálják.

Kikre gondol?

Az MSZP-re.

Miért hagyta ott az MSZP-t?

Azért, amit kilépésem óta az élet is többször igazolt. Mára a szavazóik számára is világossá vált, hogy akár egyéni, akár üzleti érdekek mentén bármikor készek együttműködni a Fidesszel és ezzel segíteni a rezsim hatalmának fenntartását. Ez pedig elfogadhatatlan, szavazóik, aktivistáik elárulását jelenti.

Botka László is hasonlókat mondott, árulókról beszélt. Ön szerint kik az árulok?

Erre az MSZP vezetése ha akarna, biztosan tudna válaszolni. Kiszivárogtatások és pletykák sora jut el a közvéleményhez, de mégsem oldják meg ezt a helyzetet. A választók pedig az MSZP döntéseiből pontosan látják, mekkora ott a baj. Elég, ha a plakáttörvény során az MSZP és Fidesz először letagadott, majd kényszerűen bevallott együttműködésére gondolunk,

vagy arra, hogy szinte egyáltalán nem szólalnak meg a fideszes politikusok és a hozzájuk kötődő üzleti körök gazdagodását szolgáló letelepedési kötvények ügyében,

az azt vizsgáló árnyékbizottság munkájában sem vesznek részt, sok más mellett ezekre sem szolgáltak magyarázattal a választóiknak.

Ma nekem az a felelősségem, hogy mostani döntéseimmel is megmutassam, hol találhatják meg a helyüket azok a baloldaliak, akik joggal csalódtak az MSZP-ben.