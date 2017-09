Gyurcsány: Kétharmada lehet a kormányváltóknak

"Orbán vagy Európa" - ezzel a címmel hirdette meg őszi kampánynyitó nagygyűlését a Demokratikus Koalíció (DK) szombaton délutánra a Nyugati térre, ahol csaknem ezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa Gyurcsány Ferencet.

A "Magyar Köztársaság miniszterelnökét" felkonferáló Gréczy Zsolt DK-szóvivő szerint Gyurcsánynál senki nem tudja jobban elmondani, hogy mit is jelent európainak lenni, de előtte még hallgassuk meg közösen az Európai Unió himnuszát, meg tartsa fel mindenki a kezébe adott Európa-feliratú táblát, hiszen ott röpül a drón, ami fotózza a "zsúfolásig megtelt" teret.

A táblafelmutatás és himnusz után valóban jött Gyurcsány Ferenc, hogy elmondja, mit jelent európainak lenni: főleg gondolkodást, kultúrát, nyitottságot, erőszakos kormány helyett erős polgárokat. Erről fogunk dönteni hét hónap múlva, történelmi választás jön, ők a DK-ban ezt csak úgy emlegetik, hogy

Orbán vagy Európa.

És ők nem Orbánt választják.

Az egykori miniszterelnök szerint a magyar politika jelentős része a múlt fogságában él, a DK "horizontja azonban nem mögöttünk, hanem előttünk van, nem a tegnap sérelmeiről, hanem a ma lehetőségeiről" akarnak beszélni. Atomenergia helyett megújuló energiát akarnak, papíralapú tankönyvek helyett digitális eszközöket, stadionok helyett kórházakat.

- Feri mindenkit kioszt! - Hála istennek!

suttogta mellettem ekkor egy idősebb úr a feleségének. Pedig ezt inkább csak szerette volna, Gyurcsány a tőle megszokottnál most sokkal visszafogottabb volt. Még Orbánnak üzengetésből is kevesebb volt, (az is csak egyszer merült fel, hogy van, akinek pszichiátriai kezelésre lenne szüksége) ehelyett sokkal inkább a többi ellenzéki párthoz szólt a beszéd. A valódi üzenet pedig:

"a jövő egyetlen feladata a kormányváltás, ez pedig a mainál nagyobb összefogást igényel."

Szerinte ha valaki szemben áll veled, azt vagy legyőzöd, vagy megkerülöd, vagy összebarátkozol vele. A Fidesszel barátkozni nem fognak, megkerülni nem lehet, így le kell győzni. A demokratikus ellenzéki pártokkal viszont fordított a helyzet: velük barátkozni szeretnének, nem legyőzni. (Ugyanitt mindenkit várnak a DK-ba is, mondjuk nem mindenkit, mert azért "van egy mérce".) A Bokros Lajos féle MoMa-val pedig már meg is állapodtak abban, hogy együttműködnek. (Egy konzervatív szabadelvű párt egy balközép párttal! - mutatott rá Gyurcsány, milyen különböző gondolkodású embereket hoz egy platformra a kormányváltó szándék.)

Gyurcsányék azt javasolják, hogy

minden fideszessel szemben egyetlen demokratikus ellenzéki jelölt legyen csak mind a 106 választókörzetben.

Aki nem ezt teszi, az a Fideszt segíti Gyurcsány szerint. Ezzel párhuzamosan persze nagyon oda kell figyelni egymásra és egymás szavazóira, hogy a választók hajlandóak legyenek adott esetben nem a saját pártjuk politikusát támogatni a Fidesz ellenében. De országosan kell összehangolni a dolgot, a különalkut Budapestre vagy egyes városokra vonatkozóan kizárta.

Ezen felül a DK elnöke szerint annak az ellenzéki pártnak, amelyiknek nincs esélye a Parlamentbe jutásra, listán felelőtlenség nem összefognia más ellenzéki pártokkal. Mert ezek a kis pártok együtt akár tíz százalékot is elvihetnek, "ennyire azért nem állunk jól", hogy ez beleféjen. Az, hogy a DK összefog-e másokkal, ebből a szempontból mindegy, hiszen "nincs ma élő ember, aki szerint a párt ne jutna be a Parlamentbe."

Bármi lehetséges, mondta Gyurcsány.

Ha rosszul csináljuk, kétharmada lehet a Fidesznek. Ha jól csináljuk, kétharmada lehet a kormányváltóknak.

Szerinte egyébként a sokszínű ellenzéket már csak azért is integrálni kell, mert "az ellenzéki lét a kormányzás iskolája", és aki az ellenzéki oldalon nem hoz békét, az kormányon sem fog. Márpedig kormányra kerülve is egy sokszínű Magyarországot kell majd összetartani.

Gyurcsány szerint a "múlt soha nem fog egyesíteni minket", vannak néhány hónapos pártok az ellenzéki oldalon, meg olyanok is, akik a hosszú múlt miatt talán össze is sározódtak, de hát a lényeg most, hogy össze kell fogni, "70 évesen már senki nem olyan szeplőtlen, mint egy pár hónapos csecsemő."