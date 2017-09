Melyik budapesti turistajárművet utálta vagy szerette meg a nyáron?

Lassan ébredezik kedden délelőtt a belvárosi bulinegyed. A kocsmák jó részén meg lehúzva a redőny, a kávézók asztalait a belvárosban dolgozók töltik meg. Friss francia pékáru illata terjed a szélben. Érdekes, 15 éve, amikor még itt laktam, a nyári fuvallat kutyaszar szagát hordta, annak, valamint a tegnapi hányásfoltoknak azonban már nyomuk sincs.

Mindenki vidám. Egy világváros központjába csöppentem.

A délelőtt még nem igazán a turistáké, hanem az irodaházakból kiözönlő szerencséseké. Látszik, szeretnek itt lenni. Irigykedve nézem őket. Annak ellenére, hogy mennyi stresszel és sokszor estig tartó munkával jár ez a világ, most jó kedvűek.

Jó megmerítkezni ebben a közegben. Magyarország virágzik, nincs helye a csüggedésnek. Minden a helyén van.

Délben kinyitnak az éttermek, és kedves gesztust téve az alkoholra vágyóknak, néhány kocsmában is kiteszik az asztalokat.

Letisztult minden, csendes, nyugodt órák ezek.

Aztán megjelennek az első turisták is. A tegnap éjjeli mulatozás halvány karikákat von a szemük alá. De menni kell, itt az ideje a városnézésnek.

Mert Budapesten ezernyi a látnivaló. Csak győzze az ember.

A belváros felé tartó járdák, bicikliutak megtelnek nézelődő külföldiekkel, akik fura közlekedési eszközökön járják a várost, hogy megóvják magukat a több órányi gyaloglástól két látványosság között.

Páran most ezt az idillt akarják most elvenni tőlünk. Mert szerintük az emberek esténként lerészegedve ordibálnak, meg összehugyozzák a sarkokat. Hiába is mondanánk nekik, hogy a világváros bizony ezzel is jár. Meg hogy nem kellene odaköltözni. Meg be lehet zárni az ablakot. Reménytelen.

Persze igazságtalan lenne nyuggerkedéssel kizárólag a budapesti belvárosiakat vádolni, Európa jó néhány más turistaközpontjában szerveztek tüntetéseket az elmúlt időszakban a turizmus és maguknak a turistáknak a visszaszorítása érdekében.

Érthetetlen. A turizmus pénzt hoz, a turisták meg színt visznek a városba. És egy rakat iparág fellendülését is magával hozzák.

Csak hogy egyet említsek, a járműiparét, amely a turisták speciális igényeihez igazodva hoz létre furábbnál furább járműveket.

Ennyi ötletes és egyben nevetséges közlekedési eszközt én még életemben nem láttam, a belvárosban. Tagadhatatlan, forradalmi időket élünk a közlekedésben.

Cikkünkben összegyűjtöttük a tíz legváratlanabb és legbizarrabb turistajárművet.

Szavazzanak róluk, gyűlölik, vagy szeretik őket!

Itt van mindjárt az ötkerekűre módosított tricikli. Nagyapám is ilyenen tanult biciklizni, van is egy róla egy fotó valahol. Most meg itt ez az olasz nő, aki morcos fejjel hajt át vele a Dózsa György úton a zebrán a Széchenyi fürdő irányába. Erőfeszítésébe sem kerül, hiszen motor hajtja.

Fotó: Index

Dög unalom az egész, nem is csoda, hogy a nő mogorvább képet vág, mint egy egész afrikai gyerekszázad. Ez a fordított donaldkacsázás maga: felül semmi, alul meg a mérnöki sufnizás, ami a fenék alá tervezett apró kerekekre összepontosítja az utas a motor súlyát.

Ötlet: 2

Kivitelezés: 3

Élmény: 4

Irritálóképesség: 2

Személyes kedvencem a bringautak királynőjévé avanzsált chopper roller.

Haha, csak vicceltem. Az egészről süt a nagyképű kivagyiság, aránytalan vastag kerekekkel szerelik fel a rollereket, amik még egy kis ülést is kaptak. Tényleg csak a szegecses bőrdzseki, meg egy nikkel rohamosztagos sisak hiányzik használójáról, akit elnézve mindenki jogosan érezheti úgy magát, mintha valami pokolangyalai paródiát látna. De ha még ez nem lenne elég, simán ráhajtanak a bringaútra, és úgy előzgetnek mindenkit jobbra balra, mintha a Mad Maxben lennének.

Ötlet: 7

Kivitelezés: 9

Élmény: 8

Irritálóképesség: 10

A világvégét úgy képzelem, hogy már csak atomszél fújdogál a városok romjai között, és valahol egy segway zümmög a távolban egy ráolvadt csontvázzal. De igazságtalan vagyok, hiszen a segway az elsők között taposta ki az utat magának a turistahordák leglustább tagjai között.

Kizárólag helyes kis biciklis sapkás japán turistacsoportok esetében megbocsátható a használata.

Ötlet: 9

Kivitelezés: 10

Élmény: 5

Irritálóképesség: 6

Az egotripes turistáskodás legújabb gyöngyszeme ez az egyszemélyes elektromos kisautó.

Index

Bár ez esetben szó sincs sufniról, meg bütykölésről, a legnagyobb autógyárak szálltak bele az üzletbe: BMW-t és Renault is lehet óránként 25-50 eurós összegért bérelni. A hülyének is megéri, viszont sem egzotikum, sem őrület nincs benne. Aki ilyesmire adja a fejét, az tényleg inkább maradjon otthon.

Ötlet: 7

Kivitelezés: 10

Élmény: 1

Irritálóképesség: 5

De feltűnt az elektromos autók DIY-változata is Budapesten. Engem a múlt században minden családban meglévő felhúzhatós orosz kisautóikra emlékeztetnek, persze 100-szoros nagyításban.

Állítólag 21 ezer forintért már 20 percet lehet is velük versenyezni. Nyilván, ha gazdag nyugat-európai turista lennék, aki Budapestre jár szafarizni, nem sajnálnám rá a pénzt, és egészen addig virágozni is fog az üzlet, amíg valaki fel nem borul vele jól összetörve magát.

Ötlet: 7

Kivitelezés: 6

Élmény: 9

Irritálóképesség: 9

Az egotripek után térjünk rá a csoportos járművekre. Amióta valaki feltalálta a kereket, a távol-keleten létezik a riksa, ami, figyelem, nem összetévesztendő a kerék előtt már jóval megjelenő riskával. Ennél a járműnél nem is annyira a turistaélményt kell megemlíteni, hanem azokat, akik a járműveket hajtják. Ha valaki imád biciklizni, de futárnak túl lusta, az előbb-utóbb egészen biztosan valamelyik riksás cégnél fog kikötni. Az egész mintha tényleg inkább csak róluk szólna. Szól a zene, lazán, könnyeden lehet tekerni, a turista meg akár csendben ki is slisszanhat a járműből, a kutya se fogja észre venni.

Index

Nem mellékes a jármű közlekedésakadályozó hatása, a Margit hídon a külső sávban oltári torlódásokat képes előidézni, amiért minden kategóriában plusz egy pontot ajánlok meg.

Ötlet: 6

Kivitelezés: 6

Élmény: 7

Irritálóképesség: 10

A riksa XX. századi testvére a tuk-tuk. Őszintén irigylem azt az embert, aki ezt a járművet Magyarországra importálta. Úgy képzelem, mint a Red Bull tulajdonosát, aki ült valahol Thaiföldön az ottani életet kóstolgatva, és akkor felgyulladt a fejében a szikra. A Red Bull persze pont annyival volt szenzációsabb üzlet, amennyivel több pénzt is hozott az elmúlt években a konyhára. Magyarországon a tuk-tuk teljesen értelmezhetetlen, és nem is ide való.

Ötlet: 3

Kivitelezés: 2

Élmény: 5

Irritálóképesség: 6

Index

Egy ilyen lista nem lehetne teljes a Beerbike-ok nélkül. Erről azonban szerintem már a létező összes dolgot elmondták előttem, a részegeskedés és a totális indolencia szerelemgyereke. Remélem, ön is tudja, hogy a Beerbike-nak Budapesten nincs nagy jövője, de a Balatonon vagy a Tisza-tónál még biztosan viszontláthatjuk őket.

Ötlet: 8

Kivitelezés: 6

Élmény: 8

Irritálóképesség: 10

A büdös és selejtezésre váró buszok tulajdonosainak a szerencséje, hogy buszaiknak helyet találtak a megbízhatóan korrupt turizmusban.

Ugyan, ki ne állt volna már hosszú percekig ezek mellett, a már húsz éve is elavultnak számító pöfögő Ikarusok mellett. Akkor tudják, miről beszélek. És attól, hogy levágták a tetejüket, közel sem nem újultak meg a buszok, viszont feltűnés nélkül tudnak 5-tel vánszorogni a Margit hídon, haggy fotózzák a turisták a Parlamentet, a többiek meg ülhetnek az embertelen bűzben. Csak ezek miatt a buszok miatt behoztunk egy új kategóriát: a környezetszennyezést.

Ötlet: 10

Kivitelezés: 1

Élmény: 2

Irritálóképesség: 10

Környezetszennyezés: 10

Itt a nyár végi last minute alkalom, hogy megszavazzák, melyik budapesti turistajárművet szeretik, és melyeket gyűlik szívből.

Melyik a legirritálóbb jármű? 265 Beerbike

232 Nyitott Ikarus

160 Segway

89 Chopper roller

43 Felhúzható versenyautó

43 Riksa

13 Tuk-tuk

9 Ötkerekű tricikli

4 Elektromos kisautó

(Borítókép: A budapesti Andrássy út segwayeken közlekedő turistákkal. Fotó: Soós Lajos/MTI)