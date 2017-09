Élet és halál között van a várpalotai körhintabaleset sérültje

Minden szabályszerűen működött, az üzemeltető engedélyei is rendben voltak - mondta a Blikknek várpalotai körhintabalesetről a város polgármestere, Campanari-Talabér Márta. Mint arról írtunk, szombaton meghibásodott és leszakadt egy extrém hinta a Várpalotai Napokon. A Hunyadi Mátyás téren felállított hidraulikus szerkezet működés közben szétesett, többen megsérültek, volt, aki kiesett a hintából. Egy 18 éves fiú élet-halál között van.

Szombat este egy nagyjából kétórás, életmentő koponyaműtéten esett át, jelenleg válságos állapotban fekszik az intenzíven – mondta a lapnak a sérült állapotáról dr. Skaliczky Zoltán, a Pecz Aladár Kórház szervezési igazgatója. A fiatalembert mélyaltatásban tartják. "Ébresztéskor derül majd ki, hogy milyen az agyműködése, és hogy fennáll-e természetes kóma" - mondta a doktor.

A Borsnak nyilatkozott is az édesanya, aki szintén a körhintán ült, amikor fia kiesett onnan. "A szörnyűség előtti pillanatban egy hatalmas kiáltást hallottam – a fiamé volt. (...) Éjszaka volt egy két és fél órás műtétje, erősen sérült az agya, a koponyája is összetört. Azt mondták az orvosok, ha életben is marad, biztosan nem fog már felépülni.

Mindenképpen perelni fogjuk az üzemeltetőt, ki­zárt, hogy megússzák, meg kell fizetniük mindenért.

A körhinta üzemeltetője, Grenzár Attila a Blikknek azt mondta: márciusban Olaszországból rendelt egy az itthon kaphatóaknál terhelhetőbb alkatrészt, szerinte az lehetett hibás.

A körhintát a héten szakértők csavarról-csavarra átvizsgálják. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt, ismeretlen tettes ellen nyomoz.