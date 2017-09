Miniszter úr Vágási Feriékkel osztott ingyen tortát a népnek

Örülnék, ha most is lenne a tévében ilyen, hétköznapokkal foglalkozó sorozat, mint a Szomszédok. A sok latin-amerikai szappanopera helyett mindenki szívesebben nézné. Mint régen.

(MINISZTER - Simicskó István)

Nem tudom pontosan, mi az a Janka néni-féle csillámtetoválás, de a Szomszédok univerzumában ingyen van. A Gazdagrétre sereglő rajongókat így még a szemerkélő eső sem zavarta: ha valami a sorozathoz köthető, pláne ha ingyenes, sorba kell állni érte. "Oldószerrel lejön" - nyugtatott mindenkit egy tájékozott rajongó.

A nyolcvanas-kilencvenes évek emblematikus teleregényének népszerűsége még ma is tapintható, az ismétléseket újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak, így csak idő kérdése volt, hogy ezt a sikert a politikusok is meglovagolják.

Erre a pontra egészen az elmúlt vasárnapig kellett várni, amikor is Gazdagréten nagyszabású Szomszédok-fesztivált rendezett Újbuda önkormányzata. És a sátoros ünnepen a szereplők mellett felvonult az újraválasztására készülő miniszter és a fideszes polgármester is.

Hány kilós a sertésmájassal teli kosár?

A Szomszédok májusban lett 30 éves, bizony, 1987-ben sajátították ki Lenke néni és Taki bácsi házát az épülő M0-s miatt (azóta sem épült meg ez a szakasz), hogy aztán a Takács családnak be kelljen költöznie a gazdagréti Lantos utcába. A jeles évfordulóról mi is megemlékeztünk tavasszal, maga Janka néni kommentálta híreinket.

A Szomszédok-rajongók is májusban szerveztek volna egy nosztalgia-napot, ám a dolgot végül szeptemberre napolták, mert a XI. kerületi önkormányzat lecsapott a lehetőségre, és inkább nagyszabású fesztivált kerekítettek a dologból.

18 Galéria: Szomszédok fesztivál Fotó: Palkó Anna / Index

A fesztivált úgy kell elképzelni, mint egy átlagos kerületi rendezvényt, annyi különbséggel, hogy itt a kézműves sátrat "Etus kerámiaműhelyének", az elsősegélysátrat pedig "Gyógyítás a Nagy Fehérrel" sátornak nevezték. Az én kedvencem a "Mennyi az annyi? - Lenke nénivel" sátor volt, amely abból állt, hogy a CBA Príma által felajánlott olajjal, liszttel és sertésmájassal teli kosár súlyát kellett megtippelni. Lenke néni, mondjuk, azon is meglepődött, ha valaki 5 dekánál több parizert kér, tehát ilyen teli kosár láttán a szívéhez kapott volna.

Melyik Szelényi főmérnök úr kedvenc növénye?

A fekete öves Szomszédok-rajongóknak (ilyen esős időben valóban a legelszántabbak csinálták végig a napot) azzal kellett kezdeniük, hogy kiváltanak egy menetlevelet. Ugyanis minden egyes sátorban le kellett pecsételtetni a papirost.

A pecsételés után kapta kézhez a rajongó a kvízt, amelynek helyes kitöltése után értékes ajándékok vártak a legjobbakra. Az általános Szomszédok kvízt nem nevezném könnyűnek, valószínűleg csak a hardcore rajongók jegyeznek meg ilyeneket például, hogy milyen zenére szeretett Etus dolgozni, vagy hogy mi lett volna Vágásiék meg nem született lánygyerekének neve.

De a szervezők gondoltak a beavatatlanokra is, Matyika alsós kvízt is ki lehetett tölteni, illetve volt egy János növényfelismerő erdésziskolája című teszt, amelyet egy tréfarépa bekebelezése után alkothatott a feladványkészítő, ilyen kérdéssel például: Melyik János kedvenc növénye? (Alma höhö)

A miniszter úr fát ültet Vágási Ferivel

Nade, ennek a fesztiválnak távolról sem a rejtvényfejtés volt a csúcspontja. Délután megérkezett a két fővédnök: Simicskó István honvédelmi miniszter, a körzet fideszes képviselője, illetve Hoffmann Tamás polgármester is. És ha már ott voltak, és persze ha már közeledik a választás, beszédet is mondtak, majd bevonták a meghívott Szomszédokat egy kiadós faültetésbe is.

Vicces közjáték volt, hogy a beszédek után a konferanszié minden jelenlévő Szomszédok-szereplőt felszólított, hogy menjenek a fához, és ragadják meg a kikészített ásókat. Ám Németh Kristóf (Julcsi lovagja) idejében eszmélt, és legalább színpadra szólította és bemutatta előtte a színésztársait.

18 Galéria: Szomszédok fesztivál Fotó: Palkó Anna / Index

A kerületben az idén 1111 fát ültetnek, és ebből egy a Szomszédok fája lett. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a Szomszédok egyik jelenetében megjelenik egy miniszter úr/elvtárs vagy tanácselnök/polgármester fát ültetni (a teleregényben a pozícióval bíró hatalmasok, azok ott fent, mindig gyanúsak voltak), ennek ellenére Simicskó miniszter serényen ásott és lapátolt Vágási Ferivel (Nemcsák Károly), Csók századossal (Rátóti Zoltán) és Csaba tanár úrral (Böröndi Tamás), és Fruzsi (Pregitzer Fruzsina) is serényen besegített.

A miniszter úr tortát oszt Mágenheim Julival

Ám ekkor még mindig nem sejthettük, hogy messze nem ez lesz a rendezvény csúcspontja, és a többi asszonynak is jut feladat. Betoltak a színpad elő pár szülinapi tortát, és a konferanszié bejelentette, hogy ezt bizony ingyen fogják szétosztani a zemberek között.

Nem hiszik el, de hirtelen olyan tömeg lett a színpad előtt, mintha ingyen kaját osztogattak volna, és rekordsebességgel kapták ki a tortákat Mégenheim Juli (Frajt Edit), Clarissima mia (Incze Ildikó) és Évike (Simorjay Emese) kezéből. És persze a polgármester és a miniszter is osztogatott, naná, jövőre országgyűlési, 2019-ben önkormányzati választás közeleg, majd pont ezt a ziccert hagyták volna ki a fideszes politikusok.

Gábor Gábort nagyon szeretik a politikusok

Meg is kérdeztem a honvédelmi minisztert, mennyire van képben a Szomszédokkal. Simicskó bevallotta, hogy ha nem is az összes részt, de követte a teleregényt, a Vágási család volt a kedvence, és a másik kedvenc pedig Gábor Gábor, mert viccesnek találta (!!!) a mindig ügyeskedő, ám rendszerint csetlő-botló vállalkozót. Majd Simicskó záró bölcs mondásként megeresztette a cikk elején idézett mondatot, miszerint szívesen látna újra egy hétköznapjainkkal folgalkozó magyar sorozatot. Majd kiderül, mit lép az MTVA erre a nyilatkozatra.

Hoffmann Tamás polgármesternek szintén Gábor Gábor volt az egyik fő kedvence, de a városvezető azt is elárulta, amikor megkérdeztem, ki mellé költözne szívesen Gazdagrétre, hogy "Bőhm bácsi mellé, ő biztos nem lenne hangos".

Hoffmann azt is mondta, hogy semmi meglepő nincs abban, hogy Újbuda fesztivált rendez a Szomszédok évfordulóján, hiszen ide kötődik a sorozat, és már 2014-ben megfogadták a dolgot, amikor a lakótelep 30 éves szülinapján padot avattak néhány szereplővel.

Kiderült pár titok is a végére

A fesztivál végére elég sok szereplő befutott, és a Szomszédok-rajongók számára itt kezdődött az igazi őrület. Olyan kulisszatitkokat tudtunk meg, mint hogy:

bár Janka néni az ország legpiásabb karaktere, a budafoki borfesztivált is vele népszerűsítették, de Pásztor Erzsi egy korty alkoholt nem iszik.

Pásztor Erzsi a magánéletben is magázódik Nemcsák Károllyal.

Trokán Péter (Szelényi főmérnök) úgy került a sorozatba, hogy Horváth Ádám felhívta, van-e szakálla épp, mert "Almának férjjelölt kell, erdész lesz, és jó lenne, ha lenne szakálla".

Fehér Annát (Alma) egyszer leszúrta egy rajongó, hogy miért jár Forddal, miközben a nagyszülei nyakán lakik.

Nemcsák Károlynak egy öltöztető kifakadt egyszer, hogy őt állandóan megverik, vagy verekszik, ezért "te vagy a gazdagréti Batman".

Végezetül pedig jön a slusszpoén, és ezt a riportot nem is zárhatnánk frenetikusabb hírrel: