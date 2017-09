Debreceni Egyetem: Komoly igény van az ingyenes oroszra

A Vlagyimir Putyinnak díszpolgári kitüntetést adó Debreceni Egyetemen ingyenes orosz nyelvoktatás is indul, ám az intézmény szerint nem vádolható azzal, hogy túltolná az udvarlást Oroszország felé, egyszerűen csak hallgatóbarát egyetemként figyel arra, milyen nyelvekre mutatkozik komoly igény.

„A Debreceni Egyetem Orosz Központja által meghirdetett ingyenes orosz nyelvi kurzusra eddig, mindössze 36 óra alatt már több mint 120-an jelentkeztek. Ez megfelel az előzetes várakozásunknak és jelzi, hogy hallgatóink körében komoly igény van rá” – közölte az Indexszel az egyetem, megjegyezve, hogy ezzel a nyelvvizsga hiányában diplomához nem jutó hallgatók is tovább csökkenthetik.

„A nyelvtanítással egyúttal végzős hallgatóink elhelyezkedésében is segítséget kívánunk nyújtani, hiszen az orosz beruházásoknál, az orosz ipari és kereskedelmi partnereknél történő elhelyezkedés során – ahogyan azt például a német cégeknél is tapasztaljuk – előnyt jelent a nyelvtudás. Az egyetem egyre bővülő nemzetközi ipari és gazdasági kapcsolatrendszere mindezt alátámasztja.”

Nem csak Debrecenben ingyenes az orosz

„A Debreceni Egyetemen idén áprilisban – Budapest és Pécs után az országban harmadikként – orosz központot adtak át a Russzkij Mir Alapítvány támogatásával. ... A központ feladatkörébe tartozik az ingyenes nyelvtanítás, ez tudomásunk szerint a budapesti és a pécsi egyetemi orosz központban is így van. A központ több tekintetben hasonló nyelvi és kulturális szolgáltatásokat biztosít, mint a Debrecenben évek óta kiválóan működő Amerikai kuckó” – tudatta az egyetem.

Nem sok nyelvet lehet tanulni ingyen: erre az oroszon kívül – nem is minden karon – csak angolul és németül van mód, bár az egyetem szerint a hallgatók körében népszerűek a a finn, holland, latin, ógörög, kínai, portugál nyelvi órák is, és indult kedvezményes jelnyelvi kurzus is.