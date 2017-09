A Fidesz fogja az agyadat, és nem ereszti, míg bele nem tölti az üzenetet

Vona Gábor megsértette a nyugdíjasokat.

Hallotta? Nem hallotta? Na, ne vicceljen már!

Láttunk már olyat Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon esetében is, hogy a Fidesz keményen át akar nyomni egy konkrét ellenfelére irányuló, lejárató politikai üzenetet. De ellenzékben, sőt még az előző ciklusban sem is volt a párt befolyása alatt ennyi újság, tévé, rádió, híroldal.

Most viszont a Vona ellen irányuló kampányban annyira világosan látszik, hogy hogyan működik a Fidesz kommunikációja, és ebből következően az is, hogy mire számítsunk a választásokig, hogy érdemes feljegyezni, mi is történt pontosan az elmúlt bő öt hétben.

Az egész Vona Gábor Facebook-bejegyzésével indult: július 22-én, szombaton tette ki Orbán tusványosi beszédére, illetve az ott történtekre reagálva.

1. Pár napig csend volt, eltelt a vasárnap és a hétfő, hogy aztán a kedden, 25-én megjelenő Magyar Idők "robbantson" azzal, hogy Vona becsmérelte a nyugdíjasokat.

2. Másnap a többi fideszes médiaterméken is végigment az üzenet, és jött az első Fidesz-reakció is: MTI-közleményt adtak ki szerdán, július 26-án arról, hogy

a Jobbik rosszabb a szocialistáknál, ugyanis nemcsak ki akarja használni a nyugdíjasokat a kampány közeledtével, hanem még ki is gúnyolja őket.

3. Ez volt csaknem hat héttel, 41 nappal ezelőtt. Azóta a Távirati Iroda híreiből készült gyűjtésünk szerint összesen 28 olyan nap volt, amikor valahogy terítéken tartották az ügyet, ezalatt megszólalt

a Fidesz, a Fidesz-frakció, a Kormányzati Tájékoztatási Központ, két fideszközeli nyugdíjasszervezet, két kormányközeli elemzőintézet, a CÖF és összesen 11 különböző kormánypárti politikus.

4. Elindult egy telefonos tájékoztató kampány,

5. Elkezdték a vidéki sajtótájékoztató-körutat is az üzenettel.

De nézzük végig, hogy is volt mindez: az első személyes sajtótájékoztatóra csütörtökig, 27-ig várt a Fidesz, akkor Halász János szóvivő állt ki, és követelt bocsánatkérést Vona Gábortól. Másnap a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, majd az Idősek Tanácsa (amelynek amúgy az államtitkár Novák Katalin az alelnöke) utasította vissza az állításokat.

Rákövetkező hétfőn indult be igazán a sztori, csak címszavakban minden egyes fideszes sajtótájékoztató:

Július 31. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója: Vona Gábor, a Jobbik elnöke nem veszi emberszámba a magyar nyugdíjasokat.

Augusztus 2. Novák Katalin államtitkár, az Idősek Tanácsa alelnökének nyílt levele Vona Gáborhoz

Augusztus 3. Fidesz-frakció közleménye: Megdöbbentő, ahogy a Jobbik bizonyos társadalmi csoportokról gondolkodik és beszél. Gúnyolódnak a nyugdíjasokon és most a kevésbé iskolázottakat sem veszik emberszámba.

Augusztus 4. Soltész Miklós, KDNP: Jobbik méltatlanná vált az idősek képviseletére

Augusztus 7. Fidesz-közlemény: Felháborítónak tartjuk, hogy Vona Gábor hetek óta nem hajlandó bocsánatot kérni az általa megsértett nyugdíjasoktól

Augusztus 7. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye: Vona Gábornak minden magyar nyugdíjastól bocsánatot kell kérnie

Augusztus 8. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója: A Fidesz felszólítja a Jobbikot, hogy kérjen bocsánatot a megsértett nyugdíjasoktól.

Az első kis változatosság augusztus 9-én jön a sok futószalagon nyilatkozó politikus után, a CÖF ekkor ébred fel, és ad ki kemény hangú közleményt. De a Fidesz is folytatja.

Augusztus 9. Nyitrai Zsolt fideszes képviselő: Míg a kormánypártok tisztelik az időseket, a Jobbik és annak elnöke csak sértegeti őket

Itt egy kicsit megpihent a Fidesz, és egy ideig csak "újságírói kérdésre" veszik elő a témát a sajtótájékoztatóikon.

Augusztus 10. Budai Gyula (más témájú sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre) felszólította az ellenzéki pártot, hogy kérjenek bocsánatot az idősektől.

Augusztus 13. Kósa Lajos (a Vasárnapi Újságnak nyilatkozva, kérdésre) azt mondta, a Jobbik megjelenésével egy addig nem létező "kocsmapolitikai stílus" vonult be a politikai életbe, ami normális politikai erőnél nem képzelhető el.

Augusztus 16. Fidesz közlemény a Jobbik béruniós kezdeményezéséről: "miközben (Vona) utcafórumokon prédikál az embereknek, megengedhetetlen stílusban sértegeti a nyugdíjasokat és emberszámba sem veszi őket"

Augusztus 18. Hollik István KDNP (más témájú sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre) : Vona Gábornak bocsánatot kellene kérnie a nyugdíjasoktól az őket megsértő megnyilvánulásai miatt.

Augusztus 19-én újra ebben a témában hívtak össze sajtótájékoztatót (majdnem egy hónappal vagyunk az ügy kirobbanása után), Hollik István a Fidesz-KDNP nevében szólította fel Vonát a bocsánatkérésre.

Augusztus 21-én, hétfőn a Fidesz

telefonos tájékoztató kampányt indított,

amelyben informálják a nyugdíjasokat, hogy mit mondott róluk Vona. Ugyanaznap rendkívüli parlamenti ülés is volt, amelyen nem vett részt a Fidesz, de ott volt Dömötör Csaba államtitkár, aki hosszan bírálta Vonát a kijelentései miatt, majd az ülés után Kósa Lajos a nyilatkozatában "újságírói kérdésre" megint megemlítette, hogy "Vona Gábor úgy belegázolt a magyar idősekbe, mint 1990 óta a demokráciában senki".

Augusztus 22-én az M1-ben beszélt Hidvéghi Balázs a kampányukról.

Augusztus 23-án Hidvéghi megint az M1-ben közölte, hogy "kétségbeesett magyarázkodás" helyett bocsánatot kellene kérnie a nyugdíjasoktól Vona Gábornak.

Bő egy hónap után a Fidesz bevetette az elemző intézeteit is: a Századvég augusztus 24-én közölte, hogy a Jobbik szavazóinak csaknem fele is bocsánatkérést vár, majd 26-án a Nézőpont kutatta meg, hogy az emberek milyen arányban vélik sértőnek Vona szavait, és jutott ugyanarra, mint a Századvég.

Augusztus 27-én Halász János közölte a Vasárnapi Újságban, hogy Vona "többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól".

Augusztus 28-án ismét Halász János tartott sajtótájékoztatót arról, hogy - figyelem! -: helyi jobbikos politikusok kérjenek bocsánatot a nyugdíjasoktól Vona helyett!

Augusztus 29-én Hidvéghi Balázs egy sajtótájékoztatón "újságírói kérdésre" azt mondta, a Jobbik elnöke több mint egy hónapja folyamatosan sértegeti a magyar idősek egy jelentős részét.

Augusztus 30-án indult a vidéki kampány: Rétvári Bence követelt a váci Jobbik-elnöktől bocsánatkérést.

Augusztus 31-én egy nyugdíjasügyi rendezvényre reagált a Fidesz közleményben azzal, hogy Vona felháborító stílusban sértegeti a nyugdíjasokat.

Szeptember 1-én Cseresnyés Péter államtitkár közölte Nagykanizsán egy sajtótájékoztatón, hogy "megengedhetetlen és visszataszító az a hangnem, ahogyan a Jobbik elnöke minősítette a nyugdíjasokat".

Szeptember 4-én, hétfőn Németh Szilárd tartott sajtótájékoztatót arról, hogy "az egész Jobbik magáévá tette az ellenzéki párt elnökének, Vona Gábornak a nyugdíjasokkal kapcsolatos álláspontját, "provokációját", hiszen a Jobbik más politikusai sem kértek még bocsánatot az idős emberektől".

Vona vitára hívta Orbánt, de hiába

Vona Gábor és a Fidesz minderre igyekezett ellencsapásokkal válaszolni. A Jobbik elnöke közleményt adott ki arról, hogy félreértik, félremagyarázzák a bejegyzését, hiszen nem a nyugdíjasok ellen, hanem a kihasználásuk ellen emelt szót.

Fotó: Huszti István / Index Vona Gábor

Aztán augusztus 7-én vitára hívta Orbán Viktort ebben az ügyben, majd augusztus 20-i beszédében azt mondta, "bocsánatot kér a nyugdíjasoktól,

de a Fidesz nevében, a Fidesz helyett, amiért manipulálja, hamis hírekkel, csúsztatásokkal hecceli, egymás ellen fordítja őket.

Később a Fidesz telefonos kampányának mentek neki, ismét vitára hívták Orbánt, és arra követeltek válaszokat a kormánypárttól, hogy az "akciót milyen pénzből finanszírozzák és milyen adatbázis alapján folytatják". Szeptember legelején pedig megalakították a nyugdíjas tagozatukat.

A Jobbik egyébként az elmúlt hetekben több témában tartott sajtótájékoztatókat, de szinte mindegyiken volt újságíró, aki megkérdezte tőlük, hogy Vona bocsánatot kér-e a nyugdíjasoktól.

(Címlap és borítókép illsuztráció: szarvas / Index)