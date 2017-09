A tévé mindenhol ott van

Egy kesznyéteni család otthona karácsonykor



Hasonlókat tapasztalt terepmunkáin Kiss Dávid szociológus is, akivel a tévé szegénynegyedekben betöltött szerepéről beszélgettünk. Szerinte a tévé ott van mindenhol, még a cirkuszos lakókocsikban is, már-már családtagnak tekintik. Szinte minden telepen megvan a külön szaki, aki a tévéket javítja, és ha besötétedik, és vége a beszélgetésnek az utcán, csak a televízió marad, mint szórakozási lehetőség. Nem csak a hátrányos körülmények között élőknél jellemző, hogy az ünnepek alatt is be van kapcsolva a készülék, annyira hozzánk nőtt ez a zajforrás – mondta. (Fotó: Hajdú D. András / Abcúg)