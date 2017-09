Gond van a diákigazolványok gyártásával

Több olvasói levél is érkezett szerkesztőségünkbe azt panaszolva, hogy leállt a diákigazolványok gyártása, az információval pedig egybevág kollégáink saját tapasztalata is. Az egyik levelet egy iskolatitkár írta, akinek az a feladata, hogy a gyerek és szülő által hozott okmányirodai adatlap alapján megrendelje egy webes felületen az igazolványt.

Na most. Az a bizonyos honlap nem működik

- írta.

A levele szerint májusban hivatalos értesítést kaptak az Oktatási Hivataltól, hogy megújul az oldal, nyáron nem lesz elérhető, de júliusra kész lesz. Aztán nyáron jött a következő email, hogy mégsem készült el, de majd szólnak, ha megvan.

Azt is írta, hogy a május előtt leadott igénylésre ki tud adni ideiglenes igazolványt, aki viszont erről lemaradt, az ideiglenest sem kaphat. Az iskola egyébként felhívta a BKK-t, de ott nem tudtak a problémáról, vagyis az Oktatási Hivatal nem értesítette őket arról, hogy Magyarországon hónapok óta nem lehet új diákigazolványt kiállítani. Olvasónk szerint a BKK azt mondta az iskolájuknak, hogy iskolalátogatási igazolást nem fogadnak el.

Elértünk egy iskolaigazgatót, ő megerősítette, hogy a webes felületet nyárra ígérték, és az valóban megcsúszott, de ő azt mondta, ezekben a napokban már megnyílt az oldal. Most viszont azért nem tudnak rendesen dolgozni, mert állandóan leáll, vagy kidobja az iskolatitkárokat a felület, vélhetően a túlterhelés miatt is.

Írt nekünk egy szülő is, az ő levelében az áll, hogy "a gólyák idén nem kapnak diákigazolványt, helyette kéthavonta A4-es lapon igazolja az iskola, hogy odajár a diák. Arról nem szól a fáma, hogy BKK bérletre hogyan adjuk meg a diákigazolvány számát! És arról sem, hogyan fér be az A4-es az irattartóba."

Kollégáink hasonló tájékoztatást kaptak, egyiküknek azt mondták, november-decemberre várható a diákigazolvány, egy másikuknak a szülői értekezleten annyit mondtak, hogy nem érkeztek meg, előreláthatólag minimum egy hónapig nem is fognak. Ha valakinek lejárt, kérjen rá a titkárságon új érvényesítő matricát.

Ha az sincs, akkor iskolalátogatásit.

Iskolakezdésre egyébként volt egy hírünk arról, hogy aki most kezdi az első osztályt, az iskolai igazolással utazhat diákbérlettel a fővárosi tömegközlekedés járatain. Ez azonban most nem sokat ér, ugyanis – írtuk akkor – ezt az igazolást is a diákigazolvány igénylésére szolgáló rendszerből, központilag sorszámozva nyomtatják ki, megjelölve benne, hogy a diákigazolvány igénylése folyamatban van.

Megkérdeztük az Oktatási Hivatalt, hogy mi a leállás oka, hány diákot érint, és mit tud tenni az a diák, akinek emiatt nincs igazolványa, kezdeményeztek-e tárgyalásokat a BKK-val, vagy egyéb helyi közlekedési vállalattal, MÁV-val. Megkérdeztük a BKK-t is, hogy mi az álláspontjuk és a tapasztalatuk az ügyben. Várjuk a válaszokat.

Ha önnek van bármi tapasztalata a késve érkező diákigazolványokkal, írja meg az ugyelet@index.inda.hu címre, vagy ha van telepített levelezőrendszere, ide kattintva! Köszönjük.